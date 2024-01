Jackson läuft voran: Ravens beenden Texans-Märchen

Die Baltimore Ravens stehen im Championship Game der AFC. Angeführt von einem überragenden Lamar Jackson machte der Favorit gegen die Houston Texans nach der Halbzeit ernst und gewann klar mit 34:10.

Zwei Viertel lang hielt der Außenseiter, der sich in der Wildcard-Round überraschend deutlich gegen die Cleveland Browns durchgesetzt hatte, in Baltimore gut dagegen. Mit einem Punt-Return-Touchdown über 67 Yards sorgte Steven Sims für den 10:10-Halbzeitstand. Bahnte sich da ein erneuter Favoritensturz an? Vor vier Jahren waren die Ravens schließlich schon einmal bei der ersten Hürde, damals die Tennessee Titans, gestrauchelt.

Ravens-Quarterback Lamar Jackson stand vor der Halbzeit häufig unter Druck, hatte mit den Blitzen der Texans-Defense so seine liebe Mühe. Nach der Pause brachte er sein Team dann aber mit einem 15-Yard-Lauf in die Endzone auf die Siegerstraße. Schon auf dem Weg zum ersten Ravens-Touchdown durch Nelson Agholor hatte Jackson seine Hände im zweiten Viertel zweimal in die Hand genommen, war für 23 und 15 Yards gelaufen.

Stroud und seiner Offense gelingt kein Touchdown

Die Texans-Offense um "Offensive Rookie of the Year"-Anwärter C.J. Stroud (19/33, 175 Yards) kam gegen die beeindruckende Ravens-Defense nie so richtig in die Gänge. Auch weil Strafen (insgesamt elf für 70 Yards) die Gäste immer wieder zurückwarfen. In diesem Divisional Play-off schaffte die Texans-Offense keinen Touchdown.

Anders Jackson, der zu Beginn des Schlussviertels seinen zweiten Touchdown-Pass (diesmal auf Tight End Isaiah Likely) anbrachte und dann selbst zum zweiten Mal mit dem Ball in die Endzone lief. Insgesamt kam der MVP-Favorit auf genau 100 Rushing Yards und warf für weitere 152.

Im AFC-Championship-Game treffen die Ravens am kommenden Sonntag (21 Uhr) auf den Gewinner des Duells zwischen den Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs. Die Texans bleiben das einzige derzeitige NFL-Franchise, das noch nie in einem Conference Championship Game stand. Die Zukunft sieht für das junge Team von Head Coach DeMeco Ryans nach einer überraschend starken Saison dennoch sehr gut aus.