"Balsam für die Seele": Kiel beendet Sieglosserie

Vier Spiele war Holstein Kiel ohne Dreier geblieben. Mit einem 3:2 beim 1. FC Nürnberg beendeten effiziente Störche den Negativtrend.

"Überglücklich" war Marcel Rapp nach dem Sieg beim Club, nachdem sein Team in den letzten Wochen zwar gut gespielt, aber keine Ergebnisse erzielt habe. Kiels Coach teilte die Partie in zwei Kapitel ein: "Vor der Pause hat etwas die Energie gefehlt, wir sind immer einen Tick zu spät gekommen." Nach der Pause sei man dran gewesen in den direkten Zweikämpfen und habe vor dem Tor große Effizienz gezeigt.

Kieler Doppelschlag bedeutet die Vorentscheidung

Für die Effizienz sorgten Steven Skrzybski und Fabian Reese, die sich die beiden ersten Treffer gegenseitig auflegten. Zunächst nutzte Skrzybski, der zuvor schon eine Topchance hatte liegen lassen, die Vorlage von Reese (62.) und revanchierte sich wenig später mit einem Steilpass auf den flinken Flügelspieler (66.) - binnen vier Minuten hatten die Störche nach Lino Tempelmanns Führungstor (39.) den Spieß um- und auch erstmals in dieser Saison einen Rückstand gedreht.

Besonders glücklich war sicherlich Thomas Dähne, der dabei nicht gut ausgesehen hatte: "Den ersten Gegentreffer nehme ich auf meine Kappe. Aber dass die Jungs mich danach direkt aufgebaut haben, zeigt, was wir für eine gute Truppe beisammen haben." Der Sieg sei "Balsam für die Seele" konstatierte der Keeper. Gegen nachlassende Nürnberger verwaltete die KSV den Vorsprung in der Folge. "Souverän runtergespielt", freute sich Rapp, hätten seine Schützlinge das Spiel, in dem auch das Glück bei Skrzybskis zweitem Treffer etwas Pate stand (80.). Christoph Daferners Anschlusstor in der Nachspielzeit zum 2:3-Endstand kam zu spät.

Zwei Tore und eine Vorlage hat Skrzybski somit auf sein prall gefülltes Scorerkonto geschaufelt und führt diese Statistik nun mit Darmstadts Felix Platte an. Seine zweite Nominierung für die kicker-Spieltags-Elf hat sich der Ex-Schalker (kicker-Note 2) ebenfalls redlich verdient.