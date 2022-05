Balogun vor Frankfurt: "Du weißt schon, was hier abgeht"

Leon Balogun (33) steht mit den Rangers in zwei Endspielen. Vor dem Europa-League-Finale gegen Frankfurt spricht der Ex-Mainzer über die Situation in Glasgow.

Mit den Straßen in Leipzig kennt sich Leon Balogun zwar nicht so gut aus, trotzdem sind sie dem ehemaligen Bundesliga-Profi im Gedächtnis geblieben. Vor rund drei Wochen, als Baloguns Rangers zum Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei RB gastierten, verabredete sich die Mannschaft am Donnerstagvormittag für einen Spaziergang durch Leipzig.

Dort trafen Balogun und Co. auf einige angereiste Fans aus Schottland, die den Kontakt zur Mannschaft nicht scheuten: "Sevilla ist schon gebucht", rief einer zum Beispiel. "Tickets und Hotels, alles gebucht." Im Nachhinein, grinst Balogun, "war das sehr clever, weil die Preise jetzt absolut astronomisch sind".

Trotzdem werden zigtausende Rangers-Anhänger am Mittwoch dabei sein, wenn ihre Mannschaft das Finale gegen Eintracht Frankfurt bestreitet. "Alle sind super euphorisch", erklärt Balogun in einer kleinen Medienrunde am Sonntagabend. "Sie wollen natürlich - genau wie wir auch - den Titel gewinnen. Das wäre sensationell für den Verein, eine ganz große Nummer, gerade in diesem 150. Jubiläumsjahr."

55 Mal sind die Rangers in Schottland Meister geworden, 33 Mal Pokalsieger. Doch der letzte Europacup-Triumph liegt inzwischen 50 Jahre zurück. 1972 gewann der schottische Rekordtitelträger den Europapokal der Pokalsieger im Finale gegen Dynamo Moskau (3:2). "Du weißt schon, was hier abgeht", sagt Balogun über die Stimmung, die Erwartungshaltung, die Vorfreude. Doch bis zum Spiel versucht der gebürtige Berliner, der 58 Pflichtspiele für Mainz 05 bestritt, das meiste auszublenden.

Hinter Balogun liegt eine Spielzeit mit gemischten Gefühlen. Nach der Meisterschaft im Vorjahr mussten die Rangers in der nun abgelaufenen Saison dem Erzrivalen Celtic wieder den Vorrang lassen, Balogun bestritt zwar mehr Spiele als im Vorjahr, fehlte aber auch wochenlang wegen einer Muskelverletzung und zuletzt wegen einer Rotsperre. Rechtzeitig vor zwei Endspielen - die Rangers treffen am Samstag im Pokalfinale auf Hearts - "habe ich noch mal ein paar Minuten in die Beine bekommen".

In Sevilla, dem ersten von zwei Finals, erwartet Balogun "ein sehr intensives Spiel". Als Ex-Mainzer kennt er die Eintracht nur zu gut. "Frankfurt ist eine gefährliche Truppe. Barcelona und West Ham haust du nicht mal eben so raus." Borussia Dortmund und RB Leipzig natürlich genauso wenig. "Was ich weiß aus den Derbys: Gerade, wenn es um was geht, tritt die Eintracht sehr geschlossen auf, spielt körperbetont und macht es unangenehm für den Gegner."

Von einer "machbaren Aufgabe" spricht Balogun dennoch. Aber: "Das denken die Frankfurter auch."