Balogun sieht BVB-Nachteil - Rangers spielen erneut auf Sieg

Die Glasgow Rangers wollen auch das Rückspiel gegen Dortmund selbstbewusst angehen. Leon Balogun ist einsatzbereit - und weiß nicht genau, was er von Erling Haalands Fehlen halten soll.

Als die Glasgow Rangers schon einmal ein Hinspiel gegen Borussia Dortmund mit zwei Toren Vorsprung gewannen, ging es nicht gut aus: Im Dezember 1999 scheiterten sie im Rückspiel der 3. UEFA-Cup-Runde beim BVB noch im Elfmeterschießen - auch Giovanni van Bronckhorst vergab vom Punkt.

Gut 22 Jahre später trainiert der Niederländer selbst die Rangers und ist guter Dinge, dass diesmal er jubeln wird. Obwohl seiner Mannschaft am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker und im Free-TV) auch eine knappe Niederlage für den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale genügen würde, kündigte er an: "Wir werden versuchen, das Spiel zu gewinnen."

"Das Spiel tiefstehend anzugehen - das ist nicht unser System"

Wie beim 4:2 in der Vorwoche wollen die Rangers der BVB-Defensive wehtun. "Das Spiel tiefstehend anzugehen - das ist nicht unser System", so van Bronckhorst. "Wir haben unsere Stärken ausgespielt und dafür gesorgt, dass wir sie in den richtigen Momenten hoch pressen. Ich glaube, dass sie jetzt definitiv einen besseren Eindruck davon haben, wie stark wir als Team sind."

Das gelte aber auch umgekehrt: "Wir kennen ihre Stärken und ihre Schwächen. Für morgen gibt es keine Geheimnisse mehr." Deswegen fordert van Bronckhorst "die gleiche Intensität und Mentalität", wobei die Kulisse im Ibrox Stadium bei diesem Vorhaben sicherlich gerne behilflich sein wird.

Ramsey fällt aus - Balogun ist diesmal "bereit"

Während Winterneuzugang Aaron Ramsey, der schon die 1:1-Generalprobe bei Dundee United am Sonntag angeschlagen verpasst hatte, am Donnerstag ausfallen wird, steht Innenverteidiger Leon Balogun anders als im Hinspiel zur Verfügung. "Ich bin bereit", kündigte der Ex-Bundesligaprofi am Mittwoch an.

Dass er Erling Haaland auf dem Rasen nicht begegnen wird, löst bei ihm gemischte Gefühle aus. "In diesen Wettbewerben willst du dich mit den Besten messen, in dieser Hinsicht ist es traurig", sagte Balogun. "Aber wenn man sieht, was er für Dortmund bedeutet, ist es natürlich ein Nachteil für sie. Es wird sie vorne ein wenig schwächen." Und so formulierte er lächelnd dieses Fazit: "Ich werde mich definitiv nicht darüber beschweren!"