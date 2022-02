"Ballverluste, die uns nicht wehtun": Klauß' Lehren aus Ingolstadt

Der 1. FC Nürnberg musste sich nach dem Desaster gegen Ingolstadt kurz schütteln, gegen Karlsruhe erwartet Trainer Robert Klauß eine Reaktion seiner Mannschaft.

Der 1. FC Nürnberg hat unter Robert Klauß schon ein paar Mal deutlich verloren, ein 0:5 wie am letzten Spieltag gegen Ingolstadt gab es unter der Leitung des 37-Jährigen jedoch zuvor noch nie. "Zu Beginn der Woche war es noch zu spüren, das ist kein Ergebnis, was man so häufig hat und haben will", gab Klauß Einblick in die Gefühlswelt am Valznerweiher. Nach zwei Tagen Aufarbeitung durch "viele Gespräche" und "das ein oder andere Video" hat der Club ab Mittwoch jedoch den Fokus auf den Karlsruher SC gerichtet - "ein Vorteil in so einer langen Woche", so Klauß.

Bei den Badenern erwartet der Club-Coach ohnehin ein anderes Spiel, "Karlsruhe hat einen aktiveren Ansatz und auch selbst mal den Ball", äußerte sich Klauß auf der Pressekonferenz über den kommenden Gegner, auf den der Club am Samstagmittag (13.30, LIVE! bei kicker) trifft. "Über außen haben sie viel Tempo und mit Benjamin Goller einen Spieler dazubekommen, der gut zu ihnen passt", so Klauß weiter.

Damit sich gegen den KSC, der nach zuletzt zwei Niederlagen ebenfalls nicht vor Selbstvertrauen strotzt, ein Desaster wie gegen Ingolstadt nicht wiederholt, lag der Fokus unter der Woche besonders auf dem Spiel gegen den Ball. Eine Einheit sei laut Klauß aufs Pressing ausgelegt gewesen, zudem sprach er die haarsträubenden Fehler gegen den FCI an. "Wenn wir die Bälle verlieren, dann in Zonen wo es uns nicht wehtut. Das ist uns vor Ingolstadt lange sehr gut gelungen."

Sörensen wieder fit

Fabian Nürnberger sind zuletzt eine Vielzahl jener schmerzhaften Ballverluste unterlaufen, für ihn wird beim KSC wohl wieder Johannes Geis starten, der Nürnberger gegen Ingolstadt bereits nach 22 Minuten ersetzt hatte. Auch eine Rückkehr zur Mittelfeldraute ist denkbar. Definitiv in die Startelf zurückkehren wird Asger Sörensen, der gegen Ingolstadt wegen muskulärer Probleme von Mario Suver vertreten wurde.

Florian Hübner mache laut Klauß zudem weitere Fortschritte, der Innenverteidiger ist mittlerweile wieder voll ins Teamtraining integriert. "Jetzt schauen wir, wie die Schulter darauf reagiert. Für das Wochenende ist er aber noch kein Thema."