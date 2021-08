Ballsicherheit mit einem Aber: Keitel im Daten-Check

In einer kleinen Serie stellen wir Spieler vor, die 2021/22 auf ihren großen Bundesliga-Durchbruch hoffen. Was sind ihre Stärken, wo gibt es Verbesserungsbedarf? Yannik Keitel überrascht beim SC Freiburg mit seiner Ballsicherheit.

Seit der Saison 2011/12 durchlief Yannik Keitel (21) sämtliche Jugendmannschaften des SC Freiburg, ehe er am 29. Februar 2020 in Dortmund sein Profidebüt feierte. Seitdem kommt er auf insgesamt 15 Bundesliga-Einsätze, zwölf davon in der vergangenen Saison. Auch 2021/22 soll der defensive Mittelfeldspieler Druck machen und dazulernen. Was zeichnet ihn aus?

Stärken

Primär besticht Keitel durch eine große Ballsicherheit. Mit nur einem Ballverlust pro Spiel lag er 2020/21 weit unter dem Ligadurchschnitt für seine Position (1,61) und auch vor seinen Teamkollegen Janik Haberer (1,89) und Baptiste Santamaria (1,75). Nur Routinier Nicolas Höfler (0,91) toppte ihn.

Zwei Kategorien, in denen Yannik Keitel Freiburg-intern in der Bundesliga-Saison 2020/21 vorne dabei war. StatsBomb

Das ist auch darauf zurückzuführen, dass Keitel selten das Dribbling sucht, um an einem Gegenspieler vorbeizukommen. Vielmehr verlässt er sich auf sein gutes Passspiel, um Gegner zu überspielen. Dabei wagt er auch häufig vertikale Pässe, die bei ihm einen Anteil von starken 25 Prozent an allen Pässen einnahmen. Keiner seiner Konkurrenten im defensiven Mittelfeld kamen annähernd auf diesen Wert.

Schwächen

Allerdings scheut Keitel noch das Risiko, diese vertikalen Bälle bis ins letzte Drittel zu spielen. Mit nur etwa zwei Pässen und Dribblings ins letzte Drittel pro Spiel brachte er den Ball 2020/21 deutlich seltener ins letzte gegnerische Drittel als seine Teamkollegen. Noch zu wenig bringt er sich somit in das Offensivspiel der Freiburger ein, indem er Angriffe initiiert oder den Ball aus dem Zentrum nach vorne treibt.

Offensivantreiber und Balleroberer nach Pressing - beides war Yannik Keitel 2020/21 in Freiburg nur bedingt. StatsBomb

Ein weiterer Punkt, an dem der 1,86-Meter-Hüne arbeiten könnte, ist das Pressingverhalten. Nur 2,72 Balleroberungen pro Spiel in Pressingsituationen sind noch zu wenig. Besonders Santamaria (4,01) und Haberer (4,3) hatten in der Vorsaison hier die Nase vorn. Dabei besticht Keitel durch Zweikampfstärke. Im Mittelfeld überbot kein Freiburger Keitels Zweikampfquote von 53 Prozent. Das deutet darauf hin, dass er gerade bei Pressingsituationen der Freiburger noch Schwierigkeiten hat, sich optimal zu positionieren, um Bälle abzufangen oder den Gegner vom Ball zu trennen.

Steffen Geyer

Fazit