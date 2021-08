"Ballsicher und kreativ": Der FC Monheim setzt auf Ferdi Acar

Oberligist FC Monheim hat kurz vor dem Start in die neue Spielzeit seinen Kader komplettiert und Ferdi Acar verpflichtet. Der Regionalliga-erfahrene Mittelfeldmann kommt aus einer verletzungsbedingten Pause und war zuletzt vereinslos.

War in Homberg durchaus erfolgreich - nun nimmt er in der Oberliga den nächsten Anlauf: Ferdi Acar. imago images / MaBoSport

Ferdi Acar wurde beim MSV Duisburg, RW Oberhausen und Roda Kerkrade ausgebildet, ehe er vier Jahre lang beim VfB Homberg in Ober- und Regionalliga kickte. In insgesamt 57 Pflichtspielen für Homberg traf der Mittelfeldmann 18-mal und bereitete 13 weitere Treffer vor. "Mit dem Transfer von Ferdi erweitern wir unser Mittelfeld um eine Facette, die wir so noch nicht im Kader vorzuweisen hatten. Er ist unheimlich ballsicher und oftmals kreativ, auch in engen Bereichen des Spielfeldes, wodurch er neue Situationen schaffen kann. Dazu hat ein er gutes Gefühl für Räume und bringt einen feinen Standardfuß mit ins Gesamtpaket ein", so Geschäftsführer Karim El Fahmi.

"Auch wenn er aus einer längeren verletzungsbedingten Pause kommt, sind wir davon überzeugt, dass er uns nach der Integration im Team und Erhalt des Rhythmus eine Menge geben wird", so El Fahmi weiter. Acar stand bis Sommer 2020 im Kader des VfB Homberg, seitdem ist er ohne Verein.