Ballon d'Or, WM, Lewandowski: Jamal Musiala im großen Interview

Dass es möglich ist, bescheiden und geerdet zu bleiben, Ziele aber klar zu artikulieren, beweist Bayern Münchens Ausnahmetalent Jamal Musiala (19) in diesem Gespräch.

Der Terminplan ist voll, nicht nur der mit den Spielen. Am Abend vor diesem Interview hat der FC Bayern Inter Mailand mit 2:0 geschlagen, Jamal Musiala hat in dem sportlich bedeutungslosen Match eine verdiente kleine Verschnaufpause erhalten und nur eine halbe Stunde als Joker mitgewirkt. Tags darauf nahm er sich zwischen Training und Mittagsschlaf sowie Sponsorenterminen Zeit für ein ausgeruhtes Gespräch. Schnell kristallisiert sich heraus, dass dieser Teenager, der er per Definition noch bis zu seinem 20. Geburtstag am 26. Februar 2023 ist, sehr klare Vorstellungen von seiner Zukunft hat. Er äußert dies mit einem gesunden Selbstbewusstsein, keinesfalls arrogant oder überheblich. Der junge Mann weiß, was er will.

Wie zufrieden sind Sie mit ihren Leistungen in dieser Saison, Herr Musiala?

Schon zufrieden, auch wenn es Dinge gibt, die ich besser machen kann. Es gibt Momente im Spiel, in denen ich nicht richtig drin bin oder ungezwungen Fehlpässe spiele. Daran möchte ich weiter arbeiten. Im Vergleich zu den Leistungen im letzten Jahr finde ich, dass ich mich gut entwickelt habe und gut in dieser Saison gestartet bin.

Der Leistungssprung ist augenfällig. Wie kam es dazu, was haben Sie dafür getan?

Ich versuche immer, an mir zu arbeiten, habe mit dem Trainer und mir selber reflektiert, welche Potenziale ich besser einsetzen kann. Dazu kommt, dass ich jetzt offensiver spiele als in der letzten Saison, in der ich oft als Sechser eingesetzt wurde und das erst lernen musste. Jetzt habe ich meine Position gefunden, auf der ich mich richtig wohlfühle. Auch meinen Rhythmus habe ich gut gefunden, nehme ihn von Spiel zu Spiel mit.

Können Sie zwei, drei konkrete Dinge nennen, an denen Sie gezielt gearbeitet haben?

Meine Abschlüsse vor dem Tor waren schon gut. Ich habe an ihnen trotzdem hart gearbeitet, um so effizient wie möglich zu sein, meistens mit unserem Co-Trainer Dino Toppmöller nach dem Training. Jetzt komme ich noch mehr in Positionen, aus denen ich schießen kann. Am Körper habe ich schon immer etwas gemacht, um fit und stabil zu sein. Das zahlt sich aus, ich fühle mich auf dem Platz ganz stark und wohl.

Bei der Nationalelf wäre ich natürlich am liebsten Zehner. Jamal Musiala

Die präzisen Abschlüsse fallen auf. Ist das nur Training mit dem Fuß oder auch Kopfsache?

Wir trainieren exakt die Abschlüsse, die ich auch im Spiel bekomme. Es geht um Wiederholungen, so oft wie möglich. Die Tore, die ich jetzt schieße, habe ich alle im Training so oder so ähnlich auch schon gemacht.

Bei aller Zufriedenheit: Menschen aus Ihrem Umfeld beschreiben Sie als sehr selbstkritisch. Sind Sie selbst ihr größter Kritiker?

Ja, das kann ich so sagen. Ich tue mich schwer, nach einem Spiel zufrieden mit mir zu sein.

Warum?

Weil es immer Szenen gibt, die ich besser hätte lösen können. Dieses Mindset begleitet mich fast mein ganzes Leben.

Kann man nur mit dieser Einstellung nach ganz oben kommen?

Weiß ich nicht. Für mich hat es immer funktioniert, hungrig auf eine bessere Entwicklung zu sein.

Wie gehen Sie mit Ihrer wachsenden Berühmtheit und Bekanntheit um und der Tatsache, sich nicht mehr so frei bewegen zu können?

Ich bin nicht so oft draußen. Aber es ist insgesamt schon schön, gibt mir ein gutes Gefühl und kann nur selten mal etwas stressig sein, wenn ich zum Beispiel ungestört mit der Familie sein möchte. Aber ich habe natürlich nichts dagegen. Es ist toll, viele Fans zu haben. Darüber freue ich mich.

Beim 6:2 gegen Mainz erhoben sich die Zuschauer bei Ihrer Auswechslung und applaudierten. Ist es für den Künstler der schönste Lohn, wenn sich das Publikum erhebt?

Das ist ein richtig gutes Gefühl. Ich bin glücklich, wenn die Fans und Zuschauer es genießen, wenn sie unterhalten werden und Spaß haben. Als ich klein war, hat es mich zum Fußball gezogen, wenn ein Spieler etwas gezeigt hat, das Spaß macht.

Wer sorgt sich darum, dass Sie geerdet und auf dem Boden bleiben?

Alle um mich herum. Meine Eltern müssen gar nicht viel sagen, die wissen, dass ich nicht abhebe. Ich werde nicht viel ändern, nur weil ich jetzt bekannter bin. Ich bin mit bodenständigen Werten aufgewachsen.

Zurück zum Sportlichen: Ist es aktuell das größte Kompliment, dass in Sachen Aufstellung nicht mehr über Sie diskutiert wird, Sie wie selbstverständlich regelmäßig spielen?

Natürlich ist das schön. Jeder will in die Position kommen, möglichst immer zu spielen. Damit es so bleibt, muss ich Leistung bringen.

Können Sie in Anbetracht des engen Terminkalenders auch mal entspannen und, wenn ja, wie machen Sie es?

In letzter Zeit sind es schon viele Spiele, aber das macht ja Spaß. Manchmal muss ich mir abends einfach zehn Minuten nehmen, um runterzufahren. Das hilft mir. Zu Hause schalte ich ab, ruhe mich aus, denke an etwas anderes, werfe ein paar Körbe und spiele ein bisschen an der Playstation. Das tut gut.

Stichwort Playstation. Achten Sie auf Ihren Wert bei FIFA?

Da schaut doch jeder drauf, ich aber nicht so arg.

Wissen Sie Ihren auswendig?

81.

Zufrieden damit?

Ist schon okay, ich bin gegenüber dem letzten Mal um sechs hochgegangen, das ist ein ordentlicher Sprung. Ich spiele nicht so viel FIFA.

Meine erste WM war 2014. Ich hatte ein Trikot von Deutschland. Jamal Musiala

Wie wichtig sind Ihnen neben Mannschafts- titeln persönliche Auszeichnungen?

Jeder Spieler will individuelle Awards gewinnen. Ich habe schon als Kind vom Ballon d‘Or geträumt. Ein großes Auge habe ich aber nicht darauf, ich will mich einfach weiterentwickeln und ständig besser werden, damit wir als Mannschaft Trophäen gewinnen. Wenn dann individuelle Awards dazukommen, umso besser. Als Kind träumt man natürlich davon, den Ballon d’Or zu gewinnen.

Die Wahl zum Golden Boy gewann Barcelonas Gavi, Sie wurden Dritter. Haben Sie sich geärgert?

Das ändert an meinem Alltag nichts. Ich habe Respekt vor Gavi, er ist ein guter Spieler. Platz 3 ist auch eine Auszeichnung und für mich Motivation, weiter zu arbeiten und besser zu werden.

Sie, Jude Bellingham, Pedri, Gavi: Es gibt viele hochkarätige Talente. Zeichnet sich am Horizont ein neues Duell um den besten Fußballer der Welt ab wie jahrelang bei Messi und Ronaldo?

Das weiß man nicht. Allein ein Vergleich mit Messi und Ronaldo ist ein weiter Weg. Wir Spieler müssen uns auf uns selber konzentrieren, dann kommt so eine Rivalität vielleicht von alleine. Das sind alles gute Spieler, die richtig gute Karrieren haben werden.

Der ehemalige Weltfußballer Lothar Matthäus hat Sie kürzlich bereits mit Messi verglichen. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie so etwas lesen? Ehre, Stolz oder eher Druck?

Das ist vor allem eine Ehre, wenn eine Legende wie Lothar solch ein Kompliment macht. Extra Druck spüre ich dadurch nicht, ich nehme auch das als Motivation mit.

Sie haben bei allem Talent schon in jungen Jahren sehr diszipliniert und fokussiert gearbeitet. Sind Sie das perfekte Beispiel, dass eine Karriere planbar ist?

Im Fußball ist nicht alles immer planbar, kann der Weg auch schnell in eine andere Richtung gehen. Ich habe mich immer so gut wie möglich fokussiert und meine Ziele verfolgt. Als ich zum Beispiel als 15-Jähriger beim FC Chelsea war, hätte ich sicher nicht daran gedacht, mit 17 schon in der ersten Mannschaft des FC Bayern zu spielen. Wichtig ist, den Glauben nie zu verlieren und an sich zu arbeiten. Das kann man als Spieler beeinflussen, vieles andere nicht.

Wenn Sie über Ziele sprechen: Was sind Ihre aktuellen?

Meine Weiterentwicklung und besser zu werden. Dazu kommen die Mannschaftsziele, die Trophäen, die wir gewinnen wollen. Individuell gilt: Ich will einer der besten Spieler der Welt sein. Dieses Mindset muss man haben, wenn man weit kommen will.

Mit welchen Zielen fahren Sie zur WM?

Ich denke, wir haben eine richtig gute Mannschaft, mit der wir richtig weit kommen können. Die Qualität ist vorhanden, um ein guter Anwärter auf den Titel zu sein. Wir gehen mit dem Mindset ins Turnier, den Pokal holen zu können.

Ist das realistisch?

Ja! Man muss daran glauben, dass man gewinnt. Ich tue das.

Wer sind die Favoriten auf den Titel?

Da gibt es viele: Brasilien ist in Topform, Argentinien, mit Frankreich muss man immer rechnen.

Mit Hansi Flick kann ich immer gut reden, ich sehe ihn als Mentor. Jamal Musiala

Vor der K.-o.-Runde steht die Gruppenphase mit den Gegnern Japan, Spanien und Costa Rica an. Ihre Einschätzung?

Keine einfache Gruppe. Die Spiele werden ein guter Indikator, wie gut wir sind. Diese Gegner werden gut für uns sein, ins Turnier zu finden, wir müssen sofort in jedem Spiel zu hundert Prozent da sein. Mit dem Momentum müssen wir bei einem Weiterkommen dann in die nächsten Runden gehen.

Was muss passieren, damit Sie die WM hinterher für sich als Erfolg verbuchen und zufrieden sind?

Der Mannschaft helfen, so viele Tore wie möglich schießen, Chancen kreieren und so spielen wie hier in München. Gewinnen wir das Turnier nicht, werden wir erst mal enttäuscht sein. Ich will jedes Spiel gewinnen, nur mit dieser Einstellung wird‘s was.

Ist die WM neben der Champions League Ihre große Chance auf den großen internationalen Durchbruch?

Klar, bei einer WM schauen alle drauf und man kann der Welt zeigen, welche Qualitäten man hat.

Plädieren Sie wegen der Kürze der Vorbereitung auf einen Bayern-Block in der Startelf, um möglichst eingespielt ins Turnier zu gehen?

Jeder im Kader verfügt über eine gute Qualität. Wir werden gut zusammenspielen und uns auf dem Platz verstehen, egal wer am Ende spielt. Wir werden nicht viel Zeit benötigen, damit es klickt.

Auf welcher Position sehen Sie sich in der Nationalmannschaft?

Es ist Hansi Flicks Entscheidung, wo er mich hinstellt. Am liebsten wäre ich natürlich Zehner, von wo aus ich auch gut in den Halbräumen spielen kann.

Sehen Sie sich schon als Stammspieler bei der WM?

Diesen Anspruch nimmt jeder mit ins Turnier. Ich will dem Team so gut wie möglich helfen.

Flick ließ Sie bei den Bayern mit 17 debütieren, ist jetzt Ihr Nationalcoach. Verbindet Sie beide ein spezielles Verhältnis?

Mit Hansi kann ich immer gut reden, ich sehe ihn auch als Mentor, der mir viele Sachen erzählen kann. Das hat mir am Anfang meines Durchbruchs bei Bayern geholfen. Ich fühle mich sehr wohl unter ihm.

Welche WM haben Sie als Kind bewusst verfolgt, wer waren Ihre Idole?

Jedes Kind träumt von einer WM. Meine erste war 2014, ich hatte ein Trikot von Deutschland. Ich habe jedes Spiel gesehen, das hat richtig Spaß gemacht.

Nach der WM geht es Schlag auf Schlag weiter. Was ist mit dem FC Bayern in dieser Saison möglich?

Wir haben die Einstellung, dass wir alle Titel gewinnen wollen. Und wir haben auch die Qualität, dass wir das können. Wir werden alles geben, damit es klappt.

Nach einer schwierigen Phase Ende August, Anfang September, läuft es seit der letzten Länderspielpause. Wie hat die Mannschaft dies geschafft?

Man lernt mehr, wenn Sachen nicht so gut laufen. Lieber am Anfang der Saison solch eine Phase als zum Schluss. Wir haben auch guten Fußball gespielt, als die Ergebnisse nicht gestimmt haben, wir haben einfach die Tore nicht geschossen. Jetzt sind wir im Rhythmus und Flow und müssen den über die WM mitnehmen.

Was stimmt Sie zuversichtlich, dass es in der Königsklasse nicht so läuft wie im vergangenen Frühjahr, als den FC Bayern das Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Villarreal ereilte?

Wir wissen, was wir damals nicht so gut gemacht haben, dass wir bei der Intensität nicht das Level unserer Gegner erreichten. Wenn wir das ändern können, sind wir gut dabei.

Was hat Trainer Julian Nagelsmann im Training verändert oder auch vereinfacht?

Julian hat seine Taktik und seine Ideen, die er an uns weitergibt. An den taktischen Analysen hat sich nicht viel verändert. Jeder weiß, welchen Job er hat.

Trauen Sie sich die kicker-Torjägerkanone ohne Ihren Ex-Kollegen und Dauersieger Robert Lewandowski zu?

Ich liebe es, Tore zu schießen. Torschützenkönig ist ein gutes Ziel, vor solch einer Herausforderung renne ich nicht weg.

Lewandowskis Abgang war ein Einschnitt. Kann man sagen, ohne ihm Böses zu wollen, dass sich die übrigen Offensivspieler nun besser entfalten können?

Lewy hat große Qualitäten und seine Tore geschossen. Bei allen anderen Spielern war die Qualität auch immer da, vielleicht sieht man sie jetzt mehr.

Und wann gewinnen Sie den Ballon d‘Or?

(denkt sechs Sekunden nach) Das werden wir sehen.

Aber es ist Ihr Ziel?

Es ist ein Ziel.