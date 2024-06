Ballon d'Or-Wette und Jungspunde: Die Türkei und der Portugal-Fluch

Der hochunterhaltsame EM-Auftakt gegen Georgien (3:1) hat Lust auf mehr gemacht. Nun steht für die Türkei der erste große Gradmesser bevor: Portugal. Auf dem Weg zum nächsten Coup soll mal wieder "Jugend forscht" gelten.

Ein Traumtor von Mert Müldür (25), ein Kunststück von Arda Güler (19) und die 3:1-Entscheidung von Kerem Aktürkoglu (25). Angeleitet von Kapitän Hakan Calhanoglu, laut eigener Aussage einer der fünf besten Regisseure des derzeitigen Weltfußballs, triumphierte die Türkei zum Start dieses EM-Turnier verdient mit 3:1 gegen Georgien und setzte direkt ein Ausrufezeichen in Richtung erfolgreichem Turnierverlauf.

"Wir sind jetzt in Hochstimmung", hatte Nationaltrainer Vincenzo Montella dazu direkt gegenüber TRT Spor gesagt und war dabei auch auf den Faktor eingegangen, dass diese in Deutschland ausgetragene Europameisterschaft auch vom Gefühl her eine Heim-EM für die Türken sein kann. Es leben schließlich viele Türken in diesem Land, die zuletzt im Dortmunder Stadion eindrucksvoll Stimmung gemacht und in vielen deutschen Städten hernach ausgelassen gefeiert hatten - und nun auch am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Duell mit Portugal Stimmung entfachen wollen. Gespielt wird dabei übrigens erneut in Dortmund.

Montellas Einschätzung zur Stimmung - auch aus der Türkei: "Die Unterstützung der Fans macht uns stärker, bitte macht weiter so."

Das Hoffen auf den ersten Pflichtspielsieg über Portugal

Nun also Portugal, das nach dem sehr spät erreichten 2:1-Erfolg gegen Tschechien wohl wieder mit zwei alten Recken in der Startelf daherkommen wird. Zum einen wäre da Pepe, der mit 41 Jahren und 113 Tagen gegen die Tschechen zum Oldie der EM-Historie avanciert war. Nun kommen noch einmal vier Tage drauf. Cristiano Ronaldo heißt der andere, er wird im kommenden Februar 40. Zusammen kommen die beiden Säulen der Portugiesen also auf über 80 Jahre.

Wie die Türken das auffangen wollen? Mit ihrem Leitsatz: "Jugend forscht." Allen voran die Hoffnungsträger Kenan Yildiz und Güler, beide 19 Jahre jung, sollen es gegen die Portugiesen richten. Und vor allem dafür sorgen, dass die stolze Fußballnation überhaupt erst zum zweiten Mal gegen Portugal siegreich vom Platz geht. Bislang hat es seit 1965 sieben Duelle gegeben - mit einem türkischen Erfolg 2012 bei einem Test (3:1) bei sonst sechs Pleiten.

"Wir haben Portugal in unserer Geschichte von offiziellen Spielen noch nie geschlagen. Ich hoffe, das wird das erste Mal sein", sagte Güler vor dem Spiel gegen den Mitfavoriten um Superstar CR7 und den beinharten Innenverteidiger Pepe.

Yildiz bald der beste Spieler der Welt?

Dass Güler beim 3:1 gegen Georgien dem großen Star Cristiano Ronaldo bereits den EM-Rekord des jüngsten Torschützen bei einem Debüt abgeluchst hat, gehört auch zu den Geschichten des Spiels in Dortmund, bei dem der Sieger vorzeitig ins Achtelfinale einziehen würde. Dass Juventus-Torwart Wojciech Szczesny mit einem Freund gewettet hat, dass der in Regensburg geborene Yildiz (ehemals Jahn Regensburg und Bayern München) in den nächsten fünf Jahren den Ballon d'Or für den besten Spieler des Jahres gewinnt, ebenso. Yildiz hatte gegen Georgien übrigens ebenfalls ins Tor getroffen, der Treffer war wegen Abseits aber nicht anerkannt worden.

Bei all der berechtigten Euphorie gab es derweil eine Sache, die Nervosität in türkische Medien und der Anhängerschaft breit machte, denn Güler hatte am Donnerstag nicht am Training der Mannschaft teilgenommen. Doch die Entwarnung folgte auf dem Fuße: Der Real-Jungprofi sollte sich noch ein bisschen erholen für das Duell mit Portugal, für das Duell auch mit dem robusten Gegenspieler Pepe.

Für Montella gilt derweil, dass ein Schritt nach dem anderen gegangen wird: "Unser erstes Ziel war es, dieses Spiel zu gewinnen. Nun ist unser Traum, das nächste Spiel zu gewinnen und die K.-o.-Runde zu erreichen."