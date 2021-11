Ballon d'Or Feminin 2021 geht an Barça-Spielerin Alexia Putellas

Die große Favoritin hat sich durchgesetzt: Alexia Putellas vom FC Barcelona hat den Ballon d'Or Feminin 2021 gewonnen. Neben teaminterner Konkurrenz hatte die Spanierin dabei insbesondere mit zahlreichen Chelsea-Spielerinnen zu kämpfen.

Bei der Wahl der französischen Fachzeitschrift "France Football" wurde Putellas am Montagabend im Pariser Theatre du Chatelet die prestigeträchtige Auszeichnung verliehen. "Ich bin emotional sehr berührt", so die Spielerin nach der Übergabe live auf dem Podium. "Gerade vor meinen Mitspielerinnen ist es etwas Besonderes. Das hier ist eine individuale Auszeichnung, doch ohne mein Team wäre das nicht möglich gewesen. Außerdem möchte ich auch meiner Familie, meiner Mama, danken."

Mit dem FC Barcelona sicherte sich die Mittelfeldspielerin in diesem Jahr gleich drei Titel: Neben der Womens Champions League gewannen die Katalaninnen auch die Meisterschaft und den Pokal in Spanien. Im August wurde die 27-Jährige bereits von der UEFA zu Europas Fußballerin des Jahres gewählt.

Mit insgesamt 26 Toren und 15 Vorlagen in 35 Pflichtspielen der vergangenen Saison stach Putellas aus dem starken Barça-Kollektiv heraus und hatte somit maßgeblichen Anteil am Triple-Gewinn. In der laufenden Saison knüpfte sie bisher nahtlos daran an: 13 Tore und zwölf Vorlagen stehen nach erst 13 Spielen in der Liga und der Champions League - unter anderem gegen die TSG Hoffenheim (4:0 und 5:0) - zu Buche.

Barça und Chelsea dominieren

Die größte Konkurrenz beim Ballon d'Or kam dabei aus den eigenen Reihen und vom unterlegenen Champions-League-Finalisten FC Chelsea: Mit jeweils fünf Spielerinnen stellten beide Klubs zusammen die Hälfte der im Vorfeld 20 Nominierten. Deutsche oder Spielerinnen aus der Bundesliga waren nicht auf der Kandidatenliste.

Die spanische Nationalspielerin ist damit die dritte Preisträgerin der seit 2018 auch für Frauen vergebenen Trophäe. Auf die Norwegerin Ada Hederberg von Olympique Lyon folgte 2019 die US-Amerikanerin Megan Rapinoe von OL Reign. Im Vorjahr wurde der Preis wegen der Pandemie nicht vergeben.