Ballon d'Or 2024: Termin, Kategorien, Neuerungen

Der Titel für Draisaitl? Ein Ausflug in die NHL

Bevor die EM startet, bleibt noch kurz Zeit für einen Blick über den Tellerrand bzw. den großen Teich. Florida und Edmonton kämpfen in der NHL um den Stanley Cup. Im Mittelpunkt: Deutschlands Bester aller Zeiten, Leon Draisaitl. kicker-Reporter Frank Linkesch erklärt, was ihn so gut macht. Außerdem: Stars, die wir bei der EURO vermissen werden.