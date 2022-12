Ballon d'Or 2023? Lewandowski lässt keine Zweifel

2021 war Robert Lewandowski ganz nahe am Ballon d'Or dran. Es gewann: Lionel Messi. Für 2023 gibt Lewandowski eine nicht allzu gewagte Prognose ab. Zudem wirft er einen Blick auf die WM 2026 und macht auch nochmal seinem Ärger über seine Sperre Luft.

Robert Lewandowski, der 2020 mit den Bayern alle Titel abgeräumt hatte und 2021 den Golden Shoe als bester Torjäger Europas gewann, war der große Favorit 2021 mit Blick auf den Ballon d'Or. Es triumphierte überraschend aber Lionel Messi, der zum siebten Mal diesen Titel holte. Nummer acht, da ist sich Lewandowski sicher, wird Messi 2023 einfahren und damit Karim Benzema ablösen, der 2022 gewählt wurde.

"Natürlich. Es gibt vielleicht einen weiteren Spieler, der für denselben Verein spielt, aber es gibt nur eine Weltmeisterschaft, die darüber entscheidet, wer ihn in dieser Saison gewinnen wird", sagte Lewandowski im Interview der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo": "Leo ist jetzt sicher an der Spitze, weil er alles erreicht hat, was ihm alles bedeutet."

Jetzt konzentriere ich mich erst mal auf die nächste Europameisterschaft. Robert Lewandowski

Vor allem den WM-Titel hat Messi eingefahren. Der fehlt Lewandowski. Ob er 2026 um die Krone im Weltfußball spielen wird, lässt der 34-jährige Pole indes offen. Zunächst müsste sich Polen für die WM in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren, und dann käme es an "auf die Aspekte, die den Fußball umgeben". Um seine Physis macht sich der Torjäger keine Sorgen. "Ich weiß, dass ich bereit sein werde, wenn ich dabei sein will, aber es ist noch zu früh. Jetzt konzentriere ich mich erst mal auf die nächste Europameisterschaft." Die findet 2024 in Deutschland statt.

"Ich habe es mit Sicherheit nicht verdient"

Und bis dahin hat der ehemalige Bayern-Angreifer mit dem FC Barcelona noch einiges vor. Allerdings muss der zweimalige Weltfußballer die Drei-Spiele-Sperre, die er vor der WM-Pause aufgebrummt bekam, nun erst einmal absitzen, nachdem der spanische Sportschiedsgerichtshof TAD den Einspruch der Katalanen am Heiligen Abend abgelehnt hatte. Sehr zum Ärger von Lewandowski. "Ich verstehe wirklich nicht, dass ich dafür drei Spiele gesperrt wurde. Ich habe es mit Sicherheit nicht verdient."