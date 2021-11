Ballon d'Or 2021: Nominierte, Favoriten, Regeln

Am 29. November wird der Gewinner des Ballon d'Or 2021 gekürt. Wer ist nominiert? Welche Titel werden noch vergeben? Und was ist der Ballon d'Or überhaupt? Ein Überblick.

2020 war die Zeremonie der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen, 2021 wird es wieder einen Gewinner und eine Gewinnerin des Ballon d'Or geben: Am Montag, 29. November, werden die prestigeträchtigen Auszeichnungen im Pariser Theatre du Chatelet verliehen. Die wichtigsten Fragen und Antworten vorab.

Was ist der Ballon d'Or überhaupt?

Die französische Fachzeitschrift "France Football" vergibt die prestigeträchtige Auszeichnung, die bis 2006 als "Europas Fußballer des Jahres" zu verstehen war, seit 1956. Zunächst nur europäischen Spielern vorbehalten, öffnete sich der Ballon d'Or 1995 für alle Spieler, die in Europa spielen, 2007 für alle Spieler weltweit - und 2018 auch für Frauen. Wichtigstes Kriterium ist das sportliche Abschneiden des Spielers im Kalenderjahr (individuell sowie in Klub und Nationalteam), zweitwichtigstes die Qualität des Spielers, auch hinsichtlich Fairplay. Als drittwichtigster Faktor soll die Gesamtkarriere berücksichtigt werden.

Zwischen 2010 und 2015 kooperierte "France Football" mit der FIFA, wodurch FIFA-Weltfußballer und Ballon d'Or vorübergehend ein und derselbe Preis waren. Seit 2016 jedoch vergibt der Weltverband wieder seine eigene Trophäe, den FIFA-Weltfußballer, der für das Jahr 2021 am 17. Januar 2022 vergeben wird.

Wie wird gewählt? Und wer darf wählen?

Die Redaktion von "France Football" bestimmt bei den Männern 30 Spieler, die dann einer internationalen Journalisten-Schar zur Wahl vorgelegt werden, wobei pro Land nur ein Vertreter mitmacht; in Deutschland ist dies kicker-Chefreporter Karlheinz Wild. Jedes Jurymitglied vergibt an jeweils fünf Spieler absteigend Punkte - 6, 4, 3, 2 und 1. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt den Ballon d'Or. Bei Gleichstand entscheidet, wer häufiger an die erste Position gesetzt wurde. Die Ergebnisse wird "France Football" bereits am frühen Abend nach und nach veröffentlichen.

Welche 30 Spieler sind in diesem Jahr nominiert?

Riyad Mahrez (Manchester City)

N'golo Kanté (Chelsea)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Juventus Turin)

Mason Mount (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Karim Benzema (Real Madrid)

Raheem Sterling (Manchester City)

Nicolo Barella (Inter Mailand)

Lionel Messi (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Pedri (FC Barcelona)

Luka Modric (Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Juventus Turin)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Neymar (PSG)

Lautaro Martinez (Inter Mailand)

Ruben Dias (Manchester City)

Simon Kjaer (AC Mailand)

Robert Lewandowski (FC Bayern)

Jorginho (Chelsea)

Mohamed Salah (FC Liverpool)

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Gerard Moreno (Villarreal)

Phil Foden (Manchester City)

Kylian Mbappé (PSG)

Luis Suarez (Atletico Madrid)

Aus der Bundesliga sind also Erling Haaland und Robert Lewandowski im Rennen, ein deutscher Spieler gehört nicht zu den 30 Nominierten. Die Champions-League-Finalisten Chelsea und Manchester City stellen jeweils fünf Kandidaten und damit die meisten.

Wer ist Favorit auf den Ballon d'Or 2021?

Bei den Buchmachern hat Rekordsieger Lionel Messi knapp die Nase vorn, der die Trophäe bei der jüngsten Wahl 2019 zum sechsten Mal gewonnen hatte. Robert Lewandowski, 2020 zum FIFA-Weltfußballer gekürt, ist ihm allerdings bei den Quoten dicht auf den Fersen. Deutlich abgeschlagen folgen Europas Fußballer des Jahres Jorginho, der 2021 Champions-League-Sieger und Europameister wurde, Liverpool-Torjäger Mohamed Salah und Real Madrids Angreifer Karim Benzema. EM-Torschützenkönig Cristiano Ronaldo werden kaum Chancen eingeräumt.

Welche Trophäen werden am 29. November außerdem vergeben?

Bei den Frauen gehören zu den 20 Nominierten für den "Ballon d'Or Féminin" weder deutsche Spielerinnen noch Bundesliga-Profis. Als Favoritin gilt Alexia Putellas von Champions-League-Sieger FC Barcelona, die schon zu Europas Fußballerin des Jahres gewählt worden war.

Außerdem vergibt "France Football" am 29. November wieder die "Kopa Trophy", benannt nach dem einstigen Ballon d'Or-Gewinner Raymond Kopa, für den besten Spieler unter 21 Jahren (Stichtag: 31. Dezember). Unter den zehn Nominierten sind auch die Dortmunder Jude Bellingham und Giovanni Reyna sowie die deutschen Nationalspieler Jamal Musiala (FC Bayern) und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Stimmberechtigt sind ausschließlich frühere Ballon-d'Or-Gewinner. Die bisher einzigen Sieger dieser Trophäe waren Kylian Mbappé (2018) und Matthijs de Ligt (2019).

Erst zum zweiten Mal vergeben wird die "Yashin Trophy", benannt nach dem einstigen Weltklasse-Torwart Lev Yashin. Eine Journalisten-Jury wählt den besten Keeper des Kalenderjahrs. Die zehn Nominierten: Ederson (Manchester City), Edouard Mendy (Chelsea), Gianluigi Donnarumma (PSG), Kasper Schmeichel (Leicester), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico), Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (FC Bayern) und Samir Handanovic (Inter).

