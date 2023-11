Ballo im Gespräch: "Ich traue mir Dinge zu, die ich früher nie gemacht hätte"

Der Wolfsberger AC feiert sein Offensivtrio Bamba, Boakye und Ballo. Nach zwei Siegen in den vergangenen beiden Spielen sind die Kärntner wieder in den Top sechs und wollen da auch nicht mehr heraus. Der Zehner mit der Nummer 11, Thierno Ballo, spricht im kicker-Gespräch über das magische Dreieck im Angriff der Wolfsberger, seine persönliche Entwicklung und den Kampf um die Meistergruppe.

Auch wenn beim Wolfsberger AC in dieser Saison nicht alles glatt läuft, kann sich Cheftrainer Manfred Schmid einer Sache sicher sein: Auf seine Offensive ist Verlass. Der Dreierangriff bestehend aus Mohamed Bamba, Augustine Boakye und Thierno Ballo verzaubert mit ansehnlichem Offensivfußball die Liga und war an 16 der bisherigen 22 Treffer des WAC direkt beteiligt. "Wir verstehen uns einfach gut, verbringen viel Zeit miteinander und sprechen auch alle französisch. Zudem sitzen wir auch außerhalb des Platzes oft zusammen, machen viel miteinander und harmonieren gut", sagt Ballo im Gespräch mit dem kicker.

Vom Zusammenspiel mit seinen beiden Kollegen profitiert der 21-Jährige, der schon gar ein blindes Verständnis mit seinen zwei Offensivkollegen aus Afrika ausmacht: "Wenn man den Ball hat, weiß man einfach, wohin die Mitspieler den Pass haben wollen und sie machen instinktiv die richtigen Laufwege. Da weiß man jedes Mal, wie man die Kollegen richtig einsetzen kann. Dadurch wird man selbst auch immer sicherer und versucht noch einen draufzulegen, was etwas leichter fällt, wenn man die Unterstützung von vorne und hinten hat."

Drei Tore in den letzten zwei Spielen

Ballo selbst konnte zuletzt vor der Länderspielpause beim 3:2-Sieg über Schlusslicht Austria Lustenau seinen zweiten Saison-Doppelpack schnüren, nachdem er bereits beim Auftakt gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz (2:1) beide Treffer für sein Team erzielt hatte. Warum der nächste Zweierpack so lange auf sich warten ließ? "Ich war doch wegen einer Verletzung fünf Spiele raus und musste dann erst langsam wieder in Form finden, aber mit der Hilfe meiner Teamkollegen hat das sehr gut funktioniert", erklärt Ballo, der sich nach drei Toren in den letzten zwei Partien erleichtert zeigt: "Das tut mir sehr gut und es freut mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte, die Spiele zu gewinnen."

Nun steht der 21-jährige Profi, der als Jungtalent in der Vergangenheit für den Nachwuchs von Premier-League-Klub Chelsea auf Torjagd ging, aktuell in der Startelf. Nach einem kurzen Abstecher zu Rapid landete er im Sommer 2022 beim WAC, wo er es in seiner Debütsaison auf sechs Tore in 27 Ligaspielen brachte. In der aktuellen Spielzeit steht er nach zehn Begegnungen bereits bei fünf Treffern. "Ich weiß jetzt mehr, wie es in der Liga läuft und fühle mich einfach generell stärker. Dadurch traue ich mir auch mehr zu", freut sich der Offensivspieler über seine Leistungssteigerung im zweiten Jahr bei den Kärntnern.

Daran hat auch Cheftrainer Manfred Schmid einen großen Anteil, der den gelernten Zehner aus einem Formtief befreien konnte und ihn zu einem wichtigen Spieler des Teams formte. Ballo zeigt sich sehr dankbar: "Der Trainer hilft mir hier viel, redet sehr viel mit mir und gibt mir wichtige Tipps. Ich finde, das ist sehr wichtig und das braucht auch jeder Spieler. Man weiß immer, was Sache ist und wo man sich verbessern muss. Er versucht, mich immer zu pushen und will auch nach guten Spielen von mir, dass ich noch einen drauflege. Er fordert mich da sehr viel und das tut mir sehr gut. Das will ich auch zurückgeben und ihm zeigen, was ich draufhabe."

"Ich bin ein ausgebildeter Zehner"

Ballo selbst lernte dabei, sein Spiel einfacher und kontrollierter zu gestalten: "Ich traue mir generell einfach Dinge zu, die ich früher nie gemacht hätte. Es mal über die Seite zu probieren und nicht immer gleich abzuspielen. Zudem habe ich auch körperlich etwas zugelegt und bin generell einfach selbstbewusster. Das gibt mir das Vertrauen, mich stärker zu fühlen." Und Ballo ist überzeugt, dass man immer häufiger die beste Seite von ihm sehen wird: "Man kann schon viel davon sehen, aber ich kann noch mehr und das ist aktuell nur ein Teil davon. Ich will dem Verein zeigen, warum sie mich geholt haben und beweisen, was in mir steckt."

Mit zwei Toren und einem Assist in den vergangenen beiden Spielen wurde bereits deutlich, welches Potential in ihm schlummert. Das liegt auch daran, dass er zuletzt auf einer Doppelzehn gemeinsam mit Offensivkollege Boakye agieren durfte: "Ich bin ein ausgebildeter Zehner, das ist meine Position und hier kann ich meine Qualitäten am besten ausspielen", so Ballo.

Durch die jüngsten zwei Siege ging es auch für seine Mannschaft in der Tabelle nach oben, wo man momentan auf Platz sechs im oberen Play-off wäre. Dort zu bleiben, ist das Ziel, wie Coach Schmid vor Kurzem klarstellte. Auch für Ballo muss der WAC im kommenden Jahr wieder Teil der besten sechs Teams sein: "Wir haben noch einige Spiele vor uns und wollen so weitermachen wie in den vergangenen zwei Spielen. Daran wollen wir anschließen, denn ich finde, der WAC gehört einfach in die Top sechs."

Zuversicht vor Austria-Spiel

Bis dahin gilt es aber, weiterhin kräftig Punkte zu sammeln. Weitermachen will man da direkt beim kommenden Duell gegen die Wiener Austria, die seit sieben Pflichtspielen nicht mehr zu bezwingen war. Allerdings haben die Wolfsberger mit Coach Schmid ein Ass im Ärmel, das einiges an Erfahrung über seinen ehemaligen Klub mitbringt: "Das hilft enorm, weil er uns zeigen kann, wie wir gegen die Austria-Spieler reagieren sollen und was wir machen können, um nicht ins offene Messer zu laufen. Da sind wir sehr gut vorbereitet."

Auch wenn sich die Violetten aus der Bundeshauptstadt aktuell in blendender Verfassung befinden, gibt sich Ballo zuversichtlich, im Heimspiel ihre aktuelle Serie beenden zu können: "Wir müssen mit der Einstellung in das Spiel gehen, dass wir es gewinnen wollen. Wir müssen einfach kämpfen bis zum Umfallen, die positiven Dinge aus den letzten Partien wieder auf den Platz bringen und dann bin ich mir sicher, dass wir die drei Punkte holen können."