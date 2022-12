Ballmagnet Jokic holt 27 Rebounds - Knicks bei sieben - T-Wolves-Rekord

Die Los Angeles Lakers haben ohne Anthony Davis, die Golden State Warriors ohne Stephen Curry gewonnen. Die New York Knicks sind nicht zu stoppen, für Nikola Jokic gilt das ohnehin. Die NBA am Montagmorgen.

Beeindruckende Zahlen gibt es aus der NBA-Nacht zu vermelden. Nicht nur, dass die Orlando Magic plötzlich einen Sieg nach dem anderen einfahren und Titelanwärter Boston zweimal in Reihe besiegen konnten. Auch die New York Knicks pflügen sich derzeit erfolgreich von unten nach oben durch die Ost-Tabelle und sind mit sieben Erfolgen in Serie in dieser Hinsicht aktuell stärkstes Team. Julius Randle (25/14) und Jalen Brunson (30) geleiteten das Team aus dem Big Apple zu einem 109:106 bei den Indiana Pacers. New York steht nun schon bei 17:13, die Pacers bei 15:16. Isaiah Hartenstein holte zwei Punkte und sechs Rebounds.

Jokic gnadenlos an den Brettern - 150 T-Wolves-Punkte

Damit hatte der deutsche Center 21 (!) Rebounds weniger auf seinem Konto als sein serbischer Positions-Kollege Nikola Jokic in Diensten der Denver Nuggets (18:11). Der MVP drückte dem 119:115 gegen die Charlotte Hornets mit dem 81. Triple-Double seiner Karriere den Stempel auf: 40 Punkte, 21 Rebounds, zehn Assists - derartige Zahlen übertraf zuletzt Basketball-Ikone Wilt Chamberlain im März 1968 (53/32/14). Jokic behielt zudem in der Crunchtime die Nerven und verwandelte 13 Sekunden vor Schluss zwei Freiwürfe zum Sieg.

27 Bretter sind neuer Rekord für Jokic, 150 Punkte neuer Franchise-Bestwert für die Minnesota Timberwolves (15:15), die Altmeister Chicago vor heimischem Publikum mit 150:126 in seine Einzelteile zerlegten. Anthony Edwards war hier der "Go-to-Guy" mit 37 Zählern und elf Vorlagen.

Washingtons Corey Kispert kann LeBron James (re.) nur per Foul stoppen. IMAGO/USA TODAY Network

Die Los Angeles Lakers (13:16) haben das erste Spiel nach der Fußverletzung von Anthony Davis gewonnen. Gegen die nachhaltig strauchelnden Washington Wizards (zehn Niederlagen am Stück) kompensierte vor allem LeBron James mit 33 Punkten und neun Assists das Fehlen seines kongenialen Partners. Dennis Schröder verbuchte zwölf Punkte, sieben Vorlagen zwei Rebounds - und sechs Fouls. Davis hatte sich beim Heimsieg gegen die Nuggets verletzt. US-Medien spekulieren mit einem Monat Pause für den zuletzt überragenden Spieler der Lakers.

Die Golden State Warriors atmen auch durch, schließlich gewann der Meister sein erstes Spiel nach dem Curry-Schock. Ohne ihren Superstar feierten die Kalifornier (15:16) ein 126:110 bei den Toronto Raptors. In Verantwortung: Jordan Poole. 43 Punkte sammelte der Shooting Guard - auch das ist ein persönlicher Rekord.

Nets so aufregend wie das WM-Finale?

Zum Abschluss der beeindruckenden Zahlen noch etwas von Kevin Durant. Der Protagonist der Brooklyn Nets war beim 124:121 bei den Detroit Pistons vor allem im dritten Viertel nicht aufzuhalten. 26 Zähler in einem Viertel sind auch für KD ein neuer Rekord. Insgesamt waren es am Ende 43, die auch nötig waren, um die zwischenzeitlich mit 19 Punkten führenden Pistons noch in Schach zu halten. "Wir haben den ganzen Tag über das Finale der Weltmeisterschaft gesprochen - und was für ein Spiel das war", sagte Nets-Coach Jacque Vaughn, um hinzuzufügen: "Unsere Mission war es, heute Abend sogar noch etwas aufregender zu sein."