Balljunge Pep: Guardiola sah bei Venables Dinge, "die ich noch nie erlebt hatte"

Pep Guardiola schwärmt auf Pressekonferenzen gerne, meistens übertreibt er dabei bewusst. Spürbar ernster wurde er am Montag, als es um den verstorbenen Terry Venables ging.

Als Pep Guardiola ein Kind war, Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre, war es nicht vergnügungssteuerpflichtig, Barça-Fan zu sein. Meister wurden immer andere, elf Jahre lang. Das änderte sich, als die Katalanen im Sommer 1984 einen Engländer verpflichteten, der zuvor vier Spielzeiten die Queens Park Rangers trainiert hatte, ohne einen Titel zu gewinnen. Die Katalanen staunten nicht schlecht.

Sie staunten vor allem, als der am vergangenen Wochenende verstorbene Terry Venables ihrem FC Barcelona seine Handschrift verpasste, die auf der Insel stets mit Argwohn beäugt wurde. Im Nordosten Spaniens eroberte sie bald die Herzen vieler Fans, etwa das des jungen Guardiola, von dem es ein Foto als Balljunge gibt, wie er dem auf Schultern getragenen Venables zujubelt.

"Mit ihm war das erste Mal, dass ich Barça die Liga gewinnen sah", erinnerte sich der erwachsene Guardiola am Montag schwärmend an einen anderen ehemaligen Barça-Trainer. Wobei es ihm einmal mehr vor allem um das "Wie" ging. "Sein Einfluss war unglaublich", adelte der 52-Jährige den damals 41-Jährigen. "Er führte Dinge ein, die ich noch nie erlebt hatte. Wechselnde Formationen, ein besonderes Pressing und vor allem gute Standards." Guardiola erinnert sich an "viele Kopfballtore".

Venables führte Barça beinahe bis zum Henkelpott

Geprägt habe Venables den angehenden Fußballprofi und Spitzentrainer Guardiola allerdings kaum, wie dieser gesteht: "Ich war damals nur ein Fan, ein Balljunge." Der keine Ahnung hatte, dass er einmal Profi werden würde und nicht einen Gedanken daran verschwendete, anschließend auf die Trainerbank zu wechseln. So wie es auch Venables getan hatte, der 1986 nur ein Elfmeterschießen gegen Steaua Bukarest davon entfernt war, als erster Barça-Trainer den Henkelpott zu gewinnen.

Guardiola wurde mehr als 20 Jahre später der zweite (nach Johan Cruyff), nicht ohne ein paar Elemente, die Barça auch schon unter Venables vollführt hatte. Wohl auch deshalb bezeichnete er seinen Vorgänger als "großen Verlust für den englischen Fußball" - auf englischem Boden, wo manche das vielleicht erst jetzt erkennen.