Ballermann statt Bersenbrück: SSV Jeddeloh II feiert den Klassenerhalt

Erneut hat es für die Jeddeloher mit dem Verbleib in der Regionalliga geklappt, doch die Luft wird immer dünner. In diesem Sommer kommt es bei den Ammerländern zu einem Umbruch.

Der SSV Jeddeloh II feiert den direkten Klassenerhalt in der Regionalliga Nord. IMAGO/Nordphoto

Als Eric Uhlmann am Sonntagnachmittag mit seinem verwandelten Elfmeter den Aufstieg der U 23 von Hannover 96 besiegelte, kannte der Jubel auch beim SSV Jeddeloh II keine Grenzen mehr. Gemeinsam hatte die Mannschaft das Rückspiel der Hannoveraner gegen die Würzburger Kickers im Sponsorenbereich der 53acht-Arena verfolgt und mitgefiebert. Schließlich hätte der SSV im Falle eines Aufstiegs der Würzburger noch zwei Relegationsspiele gegen den TuS Bersenbrück, Zweiter der Oberliga Niedersachsen, bestreiten müssen. Daher wurde in den beiden vorherigen Wochen auch noch durchgehend trainiert. Nun heißt es für die Spieler jedoch: Ballermann statt Bersenbrück. Noch am Sonntagabend flogen 15 von ihnen nach Mallorca.

"Ich habe schon ein, zwei Bilder davon gesehen, wie sie am Montagmorgen eifrig trainiert haben", scherzt Trainer Björn Lindemann. Der Ex-Profi ist im März zu den Ammerländern zurückgekehrt und hat die Mannschaft zum Klassenerhalt geführt. Gleichwohl wird das Leben für den Dorfklub in der Regionalliga Nord immer härter. Schon in der vergangenen Saison konnte der SSV erst am letzten Spieltag durch einen 2:0-Sieg über den TSV Havelse den Ligaverbleib sichern.

Wir sind einer der letzten richtigen Amateurklubs in der Liga. Geschäftsführer Gerhard Meyer über die Gegebenheiten beim SSV Jeddeloh II

"Wir sind einer der letzten richtigen Amateurklubs in der Liga", sagt Geschäftsführer Gerhard Meyer. "Deshalb wird es für uns immer schwieriger." In der abgelaufenen Saison konnten die Jeddeloher sich noch darauf verlassen, dass mit dem Eimsbütteler TV, Kilia Kiel und dem SC Spelle-Venhaus die drei Aufsteiger auf Strecke nicht konkurrenzfähig waren. Nun kommen mit der U 23 von Werder Bremen und Kickers Emden allerdings zwei Mannschaften hinzu, die mit dem Kampf um den Klassenerhalt nichts zu tun haben dürften. Das Ziel des SSV ist indes klar: 2027 soll die zehnjährige Zugehörigkeit zur Regionalliga gefeiert werden.

Umbruch im Sommer

Personell wird es in diesem Sommer zu einem Umbruch kommen. Torjäger Dennis Lerche, der erst im Winter verpflichtet wurde und in acht Einsätzen sieben Tore erzielt hat, zieht es zurück in den Westen des Landes. Innenverteidiger Niklas von Aschwege wechselt zu Kickers Emden. Auch Willem Hoffrogge (zentrales Mittelfeld, VfB Oldenburg), Elario Ghassan (zentrales Mittelfeld, Sportfreunde Lotte), Alex Chiarodia (Innenverteidigung, VfL Oldenburg), Julian Bennert (Sturm, GW Firrel), Tristan Darsow (offensive Außenbahn, Ziel unbekannt), Mario Fredehorst (Sturm, Ziel unbekannt) und Bowen Wang (Sturm, Ziel unbekannt) verlassen den Klub.

Erwartbar trennen sich die Wege mit dem bereits im April suspendierten Marcel Gottschling. Lindemann: "Wer sich nicht an die Regeln hält, ist raus. Das war bei ihm so." Verabschiedet wurde am Sonntag ebenfalls Konstantin Engel, der zuletzt als spielender Co-Trainer agierte. Hier hofft der SSV, dass Kevin Samide nach einem Jahr zurückkehrt und als Co-Trainer von Lindemann agiert. Beide sind seit gemeinsamen Tagen als Spieler beim VfL Osnabrück gut befreundet.

Vielversprechende Neuzugänge

Als neuen Führungsspieler haben die Jeddeloher Stürmer Max Wegner vom VfB Oldenburg unter Vertrag genommen. Er ist gleichwohl ein anderer Spielertyp als der klassische Stoßstürmer Lerche. Für dieses Profil wird darauf gesetzt, dass Simon Brinkmann in der kommenden Saison einen Schritt nach vorne macht. Womöglich auch beflügelt davon, dass sein Bruder Moritz (zentrales Mittelfeld) nun vom VfL Oldenburg ebenfalls zum SSV stößt. Aus der U 19 des VfB Oldenburg kommt Innenverteidiger Philip Gramberg. Vom Nachbarn möchten die Ammerländer zudem Nachwuchsstürmer Tom Gaida verpflichten.

Beim VfB wiederum steht Allah Aid Hamid auf dem Zettel. Der schnelle Außenbahnspieler besitzt allerdings noch einen Vertrag bis 2025 beim SSV. Ein Abgang ist dennoch nicht ausgeschlossen, sofern die Ablösesumme stimmt. Kommen sollen noch fünf bis sechs weitere Spieler. Gesucht werden insbesondere ein erfahrener Innenverteidiger und ein arrivierter Sechser, die gemeinsam mit Wegner die Mannschaft als Achse auf dem Spielfeld anführen.