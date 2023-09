Ballermann Boniface als Anti-Ballermann

Sein Start in die Bundesliga ist mit sechs Treffern nach fünf Spielen absolut gelungen. In einer anderen Hinsicht ist Victor Boniface, der bei Leverkusens 4:1 gegen Heidenheim doppelt traf, sogar Bundesliga-Spitze - und dennoch ganz bescheiden.

Victor Boniface ist schnell in Leverkusen angekommen.

Es waren keine sechs Minuten zwischen Bayer 04 und dem Aufsteiger aus Heidenheim gespielt, da hatte es Victor Boniface schon wieder dreimal getan. Innerhalb von weniger als 360 Sekunden dieser Partie hatte der Nigerianer bereits drei Torschüsse abgefeuert.

Einen davon hatte er zur Leverkusener Führung versenkt, als er sich spielend leicht um den - allerdings auch mit einem schlechten Stellungsspiel aufwartenden - Tim Siersleben drehte, der die innere Linie nicht abdeckte. Bonifaces Bewegungsablauf erweckte den Anschein, als hätte er gar keinen Kontrahenten, so robust und im wahrsten Sinne des Wortes unumstößlich agiert der Angreifer, der dem Begriff Stoßstürmer so eine neue Bedeutung gibt.

Boniface hängt Wegmann ab

Am Ende standen neun Torschüsse auf dem Konto des 22-Jährigen, der mit diesen seine Gesamtbilanz auf insgesamt 38 an den ersten fünf Spieltagen ausbaute und damit einen neuen Bundesligarekord aufstellte. Im Datenbankzeitalter hatte laut DFL bislang der Bochumer Uwe Wegmann in der Saison 1994/95 mit 35 Abschlüssen den höchsten Wert nach fünf Spielen erreicht.

Es war bereits der zweite Torschussrekord, den Boniface in dieser Saison aufstellte: Am 2. Spieltag beim 3:0 in Gladbach hatte der Zugang von Union Saint-Gilloise, damals ebenfalls doppelter Torschütze, elf Mal auf das gegnerische Gehäuse gefeuert - Leverkusener Vereinsrekord.

Begeisternde Soli und brachiale Schüsse

Boniface sorgt bei Bayer 04 für das Spektakel auf dem Platz. Begeisternde Soli, wie in der ersten Hälfte, als er sich auf engsten Raum durch die Heidenheimer Reihen tanzte und an Keeper Kevin Müller scheiterte. Brachiale Schüsse, wie nach der Pause, als ihn Florian Wirtz mit einem Lupfer genial einsetzte.

Leverkusens Nummer 22 ist ein Ballermann, bringt aber abseits des Spielfelds keinerlei Fähigkeiten als Entertainer mit - zumindest nicht im Gespräch mit den Journalisten. Dort lässt es der Sturmtank, den Jonathan Tah kürzlich treffend als "Bulldozer" bezeichnete, verbal alles andere als krachen.

Wenn man als Stürmer 38 Torschüsse hat, sollte man mindestens 25 Tore machen. Victor Boniface

Auf seinen Torschussrekord angesprochen, erwiderte er schlicht mit leiser Stimme: "Ich möchte mir nicht dazu gratulieren. Wenn man als Stürmer 38 Torschüsse hat, sollte man mindestens 25 Tore machen." Ein Positiv-Rekord als Anlass zur Selbstkritik.

Die extrovertierte Ader von Boniface würde definitiv nicht ausreichen, um ohne einen Fußball als Entertainer aufzutreten. Als Lautsprecher auf den Bühnen der Partymeile Mallorcas wäre er auf verlorenem Posten - Boniface der Anti-Ballermann.

Teamplayer Boniface

Seinen Traumstart kommentiert er dementsprechend bescheiden: "Ich habe nicht erwartet, dass ich sechs Tore in fünf Spielen schieße." Und betont den Anteil seiner Vorlagengeber: "Ich habe gute Teamkollegen, die für mich Chancen kreieren."

Die Lobeshymnen müssen schon andere anstimmen. "Er macht es gut", urteilt Geschäftsführer Simon Rolfes, "beim ersten Tor nutzt er seine Körperlichkeit. Er macht die Bälle fest, er hat sich super integriert. Und es ist ja nicht nur, dass er Tore macht. Er arbeitet für die Mannschaft, ist bereit, das zu tun. Und setzt auch seine Mitspieler in Szene. Das macht er hervorragend."

Victor Boniface - Torjäger und Teamplayer in einem. Übrigens: Uwe Wegmann erzielte mit seinen 35 Torschüssen 1994 in den ersten fünf Spielen genau keinen Treffer.