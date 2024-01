Baller League: Teams, Modus, Termine und Übertragung

Mit der Baller League ist ein neues innovatives Fußballformat gestartet. Ein Überblick über die Teams, Modus, Termine und Übertragung.

Am 22. Januar 2024 startete mit der Baller League eine neue Kleinfeldfußball-Liga. In einer Eventhalle in Köln messen sich auf Kunstrasen pro Spieltag zwölf Teams. Auch einige prominente Namen aus der Welt des Fußballs und auch des Internets sind vertreten.

Wer hat die Baller League gegründet?

Die Baller League wurde unter anderem von Lukas Podolski und Mats Hummels gegründet. Die beiden Weltmeister fungieren auch als Präsidenten. "Der neue alte Fußball, denn alles begann auf den Bolzplätzen der Nation", wird die Vision auf der Website beschrieben - und weiter: "Unvorhersehbarer, echter und technischer Fußball - ohne Politik. Ohne Taktik. Für den Fan kostenlos erlebbar. (…) Der Fußball steht im Vordergrund und wird von hochklassigem Entertainment unterstützt - nicht andersrum."

Modus und Regeln der Baller League

In der Baller League spielen die Teams auf einem 29 x 50 Meter großen Spielfeld im Modus Sechs-gegen-sechs. Jede Mannschaft besteht dabei aus elf Spielern. Die Partien auf dem Kunstrasenfeld ohne Banden dauern zweimal 15 Minuten. Insgesamt gibt es sechs Spiele pro Spieltag. Pro Saison treffen die Teams innerhalb der elf Spieltage je einmal aufeinander, am Ende der Spielzeit wird der Titelträger per Final-Four in einem noch nicht benannten Fußballstadion ermittelt.

Die Besonderheit: In der Baller League gibt es in den letzten drei Minuten der ersten Hälfte eines Spiels eine sogenannte "Gamechanger"-Regeländerung. Dann entscheidet ein Glücksrad, welches Regelwerk von nun an gilt. So kann es vorkommen, dass die Teams plötzlich im Drei-gegen-drei-Format spielen, Spieler und Spielerinnen jeweils nur einen Ballkontakt verwenden dürfen oder Tore nur per Volley-Abschluss erzielt werden können.

Weltmeister Christoph Kramer (r.) ist zusammen mit Ana Maria Markovic Manager des Teams Golden XI. IMAGO/Eibner

Auch in der zweiten Hälfte gibt es eine Änderung im Regelwerk. Vor den letzten drei Minuten, den "Galaxy Minutes", kommt das Glücksrad erneut zum Einsatz. Auch hier sind wieder drei Regeländerungen möglich: Nach Drehen des Rades ist ein Eins-gegen-eins bis zum Schlusspfiff möglich. Außerdem kann die Zeit für einen Torschuss mit einer Shot Clock (ähnlich wie beim Basketball) begrenzt werden. Die Regel "Fast Forward" hat zur Folge, dass das angreifende Team nach Betreten der gegnerischen Hälfte nicht mehr zurück in die eigene Hälfte darf.

Die Regeln der Baller League im Überblick

Spielfeld: 29 x 50 Meter, ohne Bande (Kunstrasen)

Spieldauer: 2 x 15 Minuten, 5 Minuten Halbzeitpause

Modus: Sechs-gegen-sechs mit Auslinie und Abseits

Regelwerk: Innovative Regeländerungen durch Glücksrad in den letzten drei Minuten jeder Hälfte (Gamechanger und Galaxy Minutes)

Mannschaften: 12

Spieltage: 11 + Final-Four um den Titel

Wo wird die Baller League ausgetragen?

Die Spieltage der Baller League finden immer montags in der Motorworld in Köln statt. In der Eventhalle finden rund 500 Zuschauer Platz. Das Finale der ersten Saison soll in einem noch nicht festgelegten Stadion stattfinden.

Teams und Spieler der Baller League in der Übersicht

Insgesamt gibt es zwölf Teams in der Baller League. Vor allem unter den sogenannten Manager sind einige bekannte Namen.

Streets United

Managers: Lukas Podolski (Gornik Zabrze) und Alisha Lehmann (Aston Villa). Im Spielerkader ist unter anderem Ex-Profi Sascha Bigalke.

Käfigtiger

Manager: Kevin-Prince Boateng und Diyar Acar (Creator mit 1,1 Millionen Followern bei Tiktok und fußballerisch aktiv im Influencer-Klub Delay Sports). Mit Samed Yesil befindet sich ein ehemaliger deutscher U-Nationalspieler im Kader.

Las Ligas Ladies

Manager: Jule Brand (VfL Wolfsburg) und Selina Cerci (1. FC Köln). Die beiden Nationalspielerinnen konnten mit Moritz Leitner auch einen Ex-Profi gewinnen. Keeper Lukas Raeder stand einst beim FC Bayern München unter Vertrag.

Protatos

Manager: Lars Holzschneider und Lucas Kutting. Das Creator-Duo aus Düsseldorf ist mit seinem Account Brotatos bei Youtube bekannt für Fußball-Challenges und zählt auf der Plattform 1,42 Millionen Subscriber.

Hollywood United

Manager: Ex-Profi Max Kruse und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (unter anderem 2,3 Millionen Follower bei Twitch).

Auch Ex-Profi Max Kruse ist bei der Baller League dabei. IMAGO/Eibner

VfR Zimbos

Manager: Gamerbrother (bürgerlicher Name: Simon Schildgen) und das Duo Simon Bechtold und Timo Schulz vom Account Tisi Schubech gehören zu den bekanntesten deutschen Creators für Themen rund um die Fußballsimulation EA Sports FC 24. Bundesliga-Erfahrung gibt es von Marcel Heller (123 Bundesligaspiele).

Golden XI

Manager: Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) und Ana Maria Markovic (kroatische Nationalspielerin vom Grasshoppers Club Zürich).

Calcio Berlin

Manager: Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn sind bekannt für ihr gleichnamiges Fußball-Content-Kollektiv.

Eintracht Spandau

Manager: Ex-Bundesliga-Profi Hans Sarpei und Maximilian Knabe aka "Hänno" aka "HandOfBlood", seines Zeichens ebenfalls Präsident des gleichnamigen eSport-Teams. Mit Richard Sukuta-Pasu hat das Team einen U-19-Europameister von 2008 in seinen Reihen.

Beton Berlin

Manager: Rapper Kontra K sowie Comedian und Podcast-Moderator ("Gemischtes Hack") Felix Lobrecht.

Hardstuck Royale

Manager: Maximilian Stemmler aka Trymacs ist einer der größten deutschen Streamer mit zusammengerechnet fast sechs Millionen Subscribern bei Twitch und Youtube.

Gönrgy Allstars

Manager: Die beiden Creator Marcel Eris (MontanaBlack) und Jan-Sascha Hellinger (UnsympathischTV) gehen gemeinsam an den Start. Allein bei Youtube vereinen sie zusammen 5,74 Millionen Abonnenten.

Termine und Spielplan der Baller League

Nach dem Draft (15. Januar 2024), bei denen neun der elf Spieler ermittelt wurden (zwei erhalten an jedem Spieltag per Wildcard in den Kaderplatz), stehen insgesamt elf Spieltage an. Der Sieger der Baller League wird dann in einem Final-Four am 6. April ermittelt.

1. Spieltag: 22. Januar 2024

2. Spieltag: 29. Januar 2024

3. Spieltag: 5. Februar 2024

4. Spieltag: 12. Februar 2024

5. Spieltag: 19. Februar 2024

6. Spieltag: 26. Februar 2024

7. Spieltag: 4. März 2024

8. Spieltag: 11. März 2024

9. Spieltag: 18. März 2024

10. Spieltag: 25. März 2024

11. Spieltag: 1. April2024

Final-Four: 6. April 2024

Wo wird die Baller League übertragen?

Die immer montags stattfindenden Spiele der Baller League können im Livestream auf Twitch und auf Joyn verfolgt werden. Das Topspiel des Tages überträgt am Abend mit ProSieben MAXX ein Free-TV-Sender.