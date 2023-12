Der Ballbesitz beschreibt den Anteil einer Mannschaft am Spiel, in welchem sie im Besitz des Balles ist. Damit gilt der Ballbesitz als wichtiges Kriterium, wie dominant eine Mannschaft auftritt. Hat ein Spieler der Mannschaft die Kontrolle über den Ball, wird dies dem Ballbesitz zugerechnet.

Was ist der "Ballbesitz"?

Der Ballbesitz beschreibt die Zeit einer Mannschaft, in der sie die Kontrolle über den Ball hat. Den Ballbesitz können Mannschaften beispielsweise steigern, wenn sie den Ball lange durch permanente Pässe in einer Mannschaft halten. Der Ball muss gar nicht möglichst schnell zum Tor befördert, werden. Somit ist der Ballbesitz zwar ein Indikator für die Dominanz und den Zugriff einer Mannschaft, nicht aber für Torchancen oder Torgefährlichkeit.

Was bedeutet der Ballbesitz bei der Berichterstattung?

In der medialen Berichterstattung wird neben der Anzahl der Torschüsse und dem Endergebnis ebenfalls von Ballbesitz gesprochen. Durch eine Prozentberechnung wird ermittelt, wie viel Anteil die beiden Teams bei einem Duell besessen haben.

Eine Mannschaft kann beispielsweise 60 Prozent Ballbesitz haben, aber nicht einen einzigen Angriff auf das gegnerische Tor wagen. Daher ist Ballbesitz zwar keine Garantie für einen Sieg, kann aber zeigen, wie sicher und kontrolliert eine Mannschaft spielt.

Was bedeutete "Ballbesitzfußball"?

Ballbesitzfußball beschreibt eine Taktik, die durch den ehemaligen FC-Barcelona-Trainer Pep Guardiola populär wurde. Doch schon in den 1970er Jahren wurde in ähnlicher Weise gespielt. Guardiola führte den FC Barcelona zu 14 Titeln in vier Jahren (2008 bis 2012). Auch bei Manchester City und dem FC Bayern München setzte er die Spielkontrolle durch Ballbesitz in den Vordergrund. Dabei zermürbten seine Mannschaften den Gegner, indem der Ballbesitz zelebriert wurde. Mit sicheren Pässen schoben die Spieler den Ball oft minutenlang über das Spielfeld.

Welche Voraussetzungen gibt es für den Ballbesitzfußball?

Diese Bedingungen müssen für einen erfolgreichen Ballbesitzfußball gegeben sein:

· Gute technische Fähigkeiten (sicheres Passspiel und Ballannahme)

· Taktisches Knowhow (Positionsverhalten, freie Räume oder Orientierung auf dem Spielfeld)

· Psychische Kompetenzen (Umgang mit Druck, Geduld oder mentale Ausdauer)

· Intensive Laufarbeit

· Maximale Tiefe und Breite, um die gegnerische Mannschaft auszuspielen