Ballacks Rat an Dortmund: "Nur so hast du eine Chance, Bayern entgegenzutreten"

Gibt es nach zehn Jahren FC Bayern auch mal wieder einen anderen deutschen Meister? Michael Ballack argumentiert im "kicker meets DAZN"-Podcast eher dagegen.

Die neue Bundesliga-Saison steht vor der Tür, die auch für Michael Ballack eine Neuerung bereithält. Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft fungiert künftig als DAZN-Experte.

Vorgenommen hat sich der 45-Jährige, wie er im Podcast "kicker meets DAZN" erklärt, "meine Expertise und Erfahrung in das aktuelle Spiel einzubringen". Es werde zu seinen Aufgaben zählen, sich nicht nur in Vor- und Nachberichterstattung zu äußern, sondern auch "während des Spiels zu kommentieren und mit der nötigen Tiefe zu bewerten". Schließlich wisse er "genau, wie die Spieler ticken".

Seine Einblicke gewährte er im Gespräch mit Moderator Alex Schlüter auch für das kommende Meisterrennen, in das der FC Bayern abermals als Favorit gehen wird - mit dem ewigen Herausforderer Borussia Dortmund. Dass sich in den vergangenen zehn Jahren am Ende stets der Rekordmeister durchsetzen konnte, liege an klaren Unterschieden, so Ballack.

Können ungleich müssen

"Ich wäre vorsichtig, Dortmund trotz der Transfers auf Augenhöhe mit Bayern zu betiteln, das sind sie nämlich allein schon vom Anspruchsdenken nicht", so der einstige Mittelfeldspieler. In München, wo er selbst zwischen 2002 und 2006 spielte und in vier Jahren dreimal das Double gewann, herrsche "eine ganz andere Herangehensweise".

"Spieler, die dort unterschreiben, müssen gewinnen. Es ist Normalität, Meister zu werden, verlieren gibt es hier nicht." Ballack spricht von einem "anderen Druck, einem internen Druck" - diesen gebe es beim BVB so nicht. "In Dortmund kann ich gewinnen, aber wenn wir nicht Meister werden, ist es auch nicht so schlimm", glaubt Ballack.

Alleine diese Verinnerlichung mache für den neuen Experten den Unterschied, der dennoch eine Herangehensweise nannte, wie Dortmund den Lauf des FCB beenden könnte: "Nur durch das Abrufen der Leistung über das ganze Jahr hast du eine Chance, den Bayern entgegenzutreten", findet der 45-Jährige. Denn in München sorgt schon "allein das Umfeld dafür, dass immer alle wach sind".

Was der Fußballer Ballack einem wechselnden Teamkollegen Lewandowski gesagt hätte, welchem aktuellen Spieler er am liebsten zuschaut und wie José Mourinho beim FC Chelsea einst eine Kabine voller Führungsspieler moderierte: Jetzt hören bei kicker meets DAZN.

KMD #133 - Michael Ballack + Turid Knaak Gerade erst die KMD-Crew ihre Koffer ausgepackt und die Badehose wieder gegen seriöse Beinbekleidung getauscht, da wird schon wieder munter um die Wette gepodcastet! Ab jetzt gibt es kicker meets DAZN wie gewohnt wieder jeden Montag und in der ersten Folge schaut direkt mal Michael Ballack vorbei! Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän und neue DAZN-Experte spricht unter anderem über seine bewegte Karriere, wie man wieder mehr Spannung in die Bundesliga bringt und was dem BVB noch fehlt, um das Niveau der Bayern zu erreichen. Außerdem werfen sich Alex und Benni im ersten Teil der großen Saisonprognose wildeste Thesen an den Kopf und sprechen mit kicker-Podcast-Kollegin und Ex-Nationalspielerin Turid Knaak über das EM-Finale der Frauen. Welcome back, liebe Leute! KMD #132 - Julian Brandt 24.05.2022 KMD #131 16.05.2022 KMD #130 - Konrad Laimer 09.05.2022 KMD #129 - Mario Götze 02.05.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Der Podcast ist über die Website und die Apps des kicker, die Portale der DAZN Group sowie alle gängigen Podcast-Plattformen abrufbar, wie zum Beispiel:

- Spotify - Deezer - iTunes - Google Podcasts - Podimo