Ballack favorisiert van Gaal: "Kein einfacher Typ, aber nicht schlimm"

Im kicker-Interview spricht Michael Ballack über die Aussichten der Nationalelf und die des Bundesliga-Quartetts in der beginnenden Champions League.

Am Mittwoch ist Michael Ballack wieder einmal als TV-Experte im Einsatz. Für DAZN gibt der ehemalige Nationalmannschafts-Kapitän in der Allianz-Arena seine Fachkenntnis zum Besten, wenn die Bayern im Duell zweier Rekordmeister Manchester United zu Gast haben. Die Champions League geht in die Vollen - mit gleich vier Vertretern aus der Bundesliga.

Seit dem Triumph der Münchner 2020 lief es für den deutschen Fußball in der Königsklasse nicht mehr rund. "Wir müssen uns hinterfragen und Dinge besser machen, die wir auch schon mal besser gemacht haben", sagt Ballack, der zwischen 2002 und 2006 für die Bayern spielte.

Nicht ausschließlich das Geld würde über Erfolg auf höchster Ebene entscheiden, so der 46-Jährige und führt am Beispiel des Europa-League-Triumphs der Frankfurter Eintracht aus: "Mit einem guten Scouting, einem guten Trainerteam, einer guten Atmosphäre im Klub und einer guten Identität kannst du im Fußball viel erreichen."

DFB-Elf gegen Frankreich: "Klarer, einfacher Fußball"

Das gilt nicht nur für die deutschen Vertreter im Europapokal, sondern auch für den DFB: Die Nationalelf muss im Jahr vor der Heim-EM aus der Krise raus, der Verband sucht noch einen Bundestrainer. "Wir haben über viele Jahre kritisiert, dass die Nationalmannschaft den Fans ein bisschen weggelaufen ist und sich die Fans mit ihr nicht mehr so richtig identifizieren konnten", erinnert Ballack. Was man beim 2:1 gegen Frankreich in Dortmund gesehen habe, "war klarer, einfacher Fußball und die Einstellung, über Zweikämpfe ins Spiel zu kommen". Also ein Schritt in die richtige Richtung.

Van Gaal und die "komplette Klaviatur"

Doch mit welchem Coach an der Seitenlinie soll nun die Trendwende gelingen? Ballacks Ansicht: "Man sollte sich an den Besten orientieren. Ich würde einen erfahrenen Mann nehmen, und Louis van Gaal ist ein Ausnahmetrainer. Er ist sicher kein einfacher Typ, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, die Mannschaft braucht einen neuen Input nach den langen Jahren mit Jogi Löw und Hansi Flick."

Für Ballack einer, der die DFB-Elf nach vorne bringen kann: Louis van Gaal. IMAGO/ANP

Van Gaal (72) decke "fast alles ab, was benötigt wird. Er ist eine Respektsperson, hat alles erlebt und kennt die komplette Klaviatur des Trainerdaseins", nennt Ballack Argumente für den niederländischen Fußballlehrer. Nur mit der Tatsache, dass dieser "einen holländischen Pass" habe, "damit müssten wir uns allerdings noch anfreunden".

Das gesamte Interview mit Michael Ballack lesen Sie in der aktuellen Montagsausgabe des kicker (ab Sonntagabend digital abrufbar als eMagazine). Darin spricht Ballack im Einzelnen über die Aussichten des Bundesliga-Quartetts um den FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Debütant Union Berlin in der Champions League, über die nahende Reform in der Königsklasse sowie über Spielertypen und Balance, die der deutschen Nationalmannschaft gut zu Gesicht stehen würden.