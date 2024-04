Ballack: "Der FC Bayern muss an den Kader rangehen"

Zwei deutsche Mannschaften stehen im Viertelfinale der Königsklasse. Vor allem der Aufritt des Rekordmeisters aus München beim FC Arsenal wird mit Spannung erwartet. Der ehemalige DFB-Kapitän Michael Ballack gibt vor der Champions-League-Woche klare Antworten zu spannenden Themen.

Als Experte für DAZN verliert Michael Ballack den großen Fußball nicht aus den Augen. Und als ehemaliger Profi des FC Bayern den Rekordmeister schon gar nicht. Im Interview mit dem kicker (Montagsausgabe) analysiert der 47-Jährige mit großer Offenheit die Probleme seines Ex-Klubs, die für ihn nicht mit der Verpflichtung von Thomas Tuchel begannen: "Da waren auch schon unter Julian Nagelsmann entsprechende Tendenzen und Unzufriedenheiten im Verein zu erkennen."

Die Gründe sieht Ballack zuvorderst bei den Profis: "Ich glaube, dass ein gewisser Sättigungsprozess bei den Spielern eingesetzt hat und das Selbstverständnis zur Eigenmotivation nicht mehr so da ist, wie das vielleicht in diesem so erfolgreichen Corona-Jahr 2020 der Fall war. Bayern hat auf dem Papier auch in dieser Saison einen sehr guten Kader, deshalb muss man sich fragen: Warum sind solche Leistungen wie gegen Dortmund möglich?"

Die Verantwortlichen müssen eine sauber Stabilität herbeiführen. Michael Ballack

Der ehemalige "Capitano" zeigt auch auf, wie es wieder besser laufen kann für die Münchner: "Ich glaube, da sind in den vergangenen Jahren beim FC Bayern ein paar Dinge verrutscht. Deshalb müssen die Verantwortlichen ganz klar den Hebel ansetzen, um wieder den Hunger reinzukriegen und um eine saubere Stabilität in den Themen Hierarchie und Gehaltsgefüge herbeizuführen. Man muss an den Kader rangehen."

Bei Betrachtung der Gesamtsituation muss sich der FCB sehr genau hinterfragen und auch Zeit lassen. Michael Ballack

Zumal sich die Trainersuche schwer gestaltet. Ballack fordert Geduld von den Bossen: "Sie haben mit Julian Nagelsmann und vor allem mit Thomas Tuchel in zwei Jahren zwei Top-Trainer verbrannt, das muss man ganz klar so feststellen. Wenn ich jetzt höre, dass man mit Ralf Rangnick wieder einen Umbruch einleiten und den Verein neu aufstellen will - das hat man vor zwei Jahren mit Nagelsmann doch schon versucht. Da war man von der Qualität des Trainers überzeugt und wollte etwas langfristig aufbauen, aber man hat ihm nicht die Zeit gegeben und stattdessen nach nur eineinhalb Jahren das Projekt für gescheitert erklärt. Dann holte man Tuchel, und es klappte wieder nicht. Deshalb finde ich, dass sich der FC Bayern bei der Betrachtung der Gesamtsituation sehr genau hinterfragen und auch Zeit lassen sollte."

Im Interview der Montagsausgabe des kicker (ab Sonntagabend auch digital als eMagazine abrufbar ) äußert sich Ballack zudem über den BVB, das Viertelfinale der Champions League und seinen Ex-Klub Bayer Leverkusen. Toni Kroos und damit natürlich die Nationalmannschaft und deren Chancen bei der EM sind weitere Themen, zu denen der ehemalige Spielführer der DFB-Elf klar und deutlich Stellung bezieht.