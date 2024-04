Ballack: Das große Interview

Zwei deutsche Mannschaften im Viertelfinale der Königsklasse, Bayer Leverkusen auf dem Weg zum Triple und die Heim-EM vor Augen: Michael Ballack gibt klare Antworten auf wichtige Fragen, auch zu Tuchel, Nagelsmann und Kroos. Hierarchie, Gehaltsvorstellungen, Hunger - der ehemalige Münchner findet vor dem Duell mit Arsenal zum Beispiel klare Worte: "Beim FC Bayern sind ein paar Dinge verrutscht."

Das große Jubiläum

Am Samstag gegen den VfB Stuttgart knackte er die magische Marke von 500 Pflichtspielen für Borussia Dortmund. Wie viele Einsätze für Routinier Mats Hummels noch hinzukommen werden, ist unklar. Der Innenverteidiger hält sich alle Türen offen - und will mit dem BVB am Mittwoch im Hinspiel gegen Atletico Madrid erst mal den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale der Champions League legen.

Das große Zittern

Der VfL Bochum verspielt in Köln in der Nachspielzeit den Sieg. Seine gute Ausgangslage ist im Rennen um den Klassenverbleib dahin. Stattdessen gibt es einen neuen Kampf um Tabellenplatz 15: Die Bochumer sind weiterhin rasant Richtung Abgrund unterwegs, beim Effzeh macht die Moral Mut und Mainz 05 ist aufgrund seiner Spätform wieder voll im Jagdfieber.