"Ball liegt bei Stuttgart und Brighton": Undav hofft weiter auf VfB-Verbleib

In Augsburg erlebte Deniz Undav mal einen "ruhigen Tag" auf dem Platz, durfte sich letztlich aber dennoch über einen 1:0-Sieg seines VfB Stuttgart freuen. Unter der Woche hatte der Stürmer auf die Champions League geblickt - und sich vorgestellt, "wie geil das sein könnte".

Auch ohne das ganz große Offensiv-Feuerwerk hat der VfB Stuttgart beim 1:0 in Augsburg einen neuen Vereinsrekord (22 Bundesliga-Siege in einer Saison) aufgestellt und sich zumindest bis Sonntag auf Rang 2 vorgeschoben. Deniz Undav attestierte seinem Team nach der Partie bei DAZN eine "starke Leistung".

"Wir wussten, dass Augsburg in Kontersituationen und bei Standards gefährlich ist, haben es gut verteidigt als Mannschaft, dann das 1:0 gemacht durch unseren Torjäger und das Ergebnis verwaltet", analysierte der Angreifer, der sich selbst zwar hin und wieder annäherte, aber nicht wirklich zwingend wurde. "So viele Bälle in gefährlichen Situationen hatte ich nicht", resümierte Undav sein eigenes Spiel. "Ich habe versucht, das Beste zu machen, zu arbeiten und, wenn ich mal den Ball hatte, ihn zu verteilen oder zum Torschuss zu kommen."

Mit Guirassy "kannst du auch mal einen ruhigen Tag haben"

Auf seinen kongenialen Partner Serhou Guirassy war allerdings wie so häufig Verlass. "Es war heute nicht mein bestes Spiel, aber wenn du so eine Nummer neun vorne drin hast, der den überragend macht - nach einem sehr guten Ball von Enzo (Millot, Anm. d. Red.) -, dann kannst du auch mal einen ruhigen Tag haben."

Platz 3 ist den Stuttgartern damit nicht mehr zu nehmen. "Wir wollen diese Saison krönen. Wir wollten den dritten Platz nicht abgeben, schielen ein bisschen auf den zweiten Platz und deswegen wird der Fokus bei uns bleiben", blickte Undav auf den Saisonabschluss gegen Borussia Mönchengladbach und die Chance auf die mögliche Vizemeisterschaft voraus.

Am Dienstag- und Mittwochabend ging dieser Fokus dann aber doch mal für kurze Zeit ein wenig weg vom eigenen Spiel und hin zur Champions League - dem Wettbewerb, in dem der VfB im nächsten Jahr aufläuft. "Dortmund ist ins Finale eingezogen, Real gegen Bayern war ein geiles Spiel. Wir haben uns schon vorgestellt, wie geil das sein könnte, wenn wir in der Champions League spielen", gestand Undav, der gleich die Marschroute mitlieferte: "Wir werden versuchen, die Spiele zu genießen und zu gucken, dass wir so weit wie möglich kommen und nicht in der Gruppenphase ausscheiden."

Ich habe oft genug gesagt, was ich will. Jetzt müssen wir schauen, was passiert. Deniz Undav

Dabei steht noch nicht fest, ob Undav überhaupt in Stuttgart bleiben darf. Der 27-Jährige ist weiterhin nur von Brighton & Hove Albion geliehen, es gibt aber eine Kaufoption. Sebastian Hoeneß sprach sich bereits für einen Verbleib aus, Brighton-Coach Roberto de Zerbi würde den Nationalspieler allerdings auch gerne wieder in England begrüßen.

Der Mann, der in dieser Spielzeit 28 Scorerpunkte sammelte, betonte unlängst, in Stuttgart bleiben zu wollen und bekräftigte diesen Wunsch nach dem Spiel in Augsburg nochmals. "Auf jeden Fall", beantwortete er die Frage, ob er in der kommenden Saison gerne im VfB-Trikot auflaufen wollen würde. "Ich habe oft genug gesagt, was ich will. Jetzt müssen wir schauen, was passiert. Der Ball liegt bei Stuttgart und bei Brighton."