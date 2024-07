Balinger Reserve schafft Klarheit im Rückraum

Die Personalplanungen für die kommende Runde bei HBW Balingen-Weilstetten II sind auf der Zielgeraden. Nun vermeldete der Handball-Drittligist zwei Personalentscheidungen im Rückraum.

Till Wente wird auch in Zukunft bei den Balingern spielen. Foto Kara

HBW Balingen-Weilstetten II hat die Zukunft im linken Rückraum geklärt. Till Wente hat seinen Vertrag verlängert, zudem stößt Magnus Betz aus der A-Jugend der JSG zu den Jung-Galliern. Das bestätigte der Drittligist am heutigen Montag (08. Juli) in einer offiziellen Meldung.

"Till Wente hat große Qualität in Abwehr und Angriff", betont Guido Singer, der Sportliche Leiter des HBW II. "Er soll nach seiner schweren Verletzung zu alter Stärke zurückfinden und gleichzeitig eine Führungsrolle in unserem jungen Team übernehmen." Dem Rückraumspieler hatte eine schwere Knieverletzung in der vergangenen Saison ausgebremst.

Gespannpartner im linken Rückraum wird Magnus Betz, der in der zurückliegenden Saison in der A-Jugend-Bundesliga ins Blickfeld gespielt hat und auch schon im Aktivenbereich seine Einsatzzeiten hatte. Betz soll "durch die Ausfälle von Till und Lukas Pawelka schon früh viel Verantwortung bekommen, das trauen wir ihm zu", so Cheftrainer Micha Thiemann.