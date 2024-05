Balinger Neuanfang: "Manchmal braucht man ein wenig Disruption"

Kein Stein bleibt bei der TSG Balingen nach dem Regionalliga-Abstieg auf dem anderen. Beim künftigen Oberligisten wurden nun weitere Abgänge, aber auch gleich sieben zusätzliche Zugänge bekannt.

Neue Spielklasse, ein noch immer neues Trainerteam, eine neue Nachwuchsleitung und eine nahezu komplett neue Mannschaft, von der die TSG-Verantwortlichen nun gleich sieben weitere Neuzugänge veröffentlicht haben - so wird die TSG Balingen in ihre erste Oberliga-Saison seit 2018 gehen. Oder gehen müssen. Denn: dass den Schwaben nach dem Abstieg satte 19 Spieler, die Winterabgänge (Andric, Dierberger, Foelsch) miteinbezogen, den Rücken kehren, damit hatten die Balinger Verantwortlichen nicht gerechnet.

Stimmung am Tiefpunkt

Als Manager Jonathan Annel und Vereinschef Eugen Straubinger im November Erfolgscoach Martin Braun entließen und den Neu-Ravensburger durch den vormaligen VfB-Jugendcoach Murat Isik und dessen neuen Co-Trainer Kerem Arslan (Stuttgarter Kickers) ersetzten, da wollten sie einen Umbruch. Nun ereilt den Amateurverein aus Württemberg ein echter Aderlass, ein personeller Neuanfang also, der in dieser Größenordnung weder geplant, noch erhofft gewesen war, das räumte Straubinger auch offen ein.

Die Stimmung sei entsprechend "nicht die beste", so der Vereinschef. Straubinger macht keinen Hehl daraus, dass ihn so mancher Abschied auch persönlich enttäuscht. Insbesondere der Abgang von Keeper Marcel Binanzer, der nach 15 Jahren im Verein zum SSV Reutlingen 05 wechselt, schmerzt den 69-Jährigen. "Er hat die TSG verkörpert wie kein anderer. Wir hatten gehofft, dass er mit uns den Umbruch mitgestaltet." Wenig Verständnis hat Straubinger ohnehin dafür, dass es etliche Schützlinge ausgerechnet nach Reutlingen zieht, weil der SSV 05 wohl in die Verbandsliga absteigen wird. "Sportliche Gründe allein können es nicht sein, daher frage ich mich schon, warum der SSV 05 die scheinbar attraktivere Option darstellt."

Eine Entscheidung für Reutlingen

Lag’s an der Bezahlung? Dieser These erteilen die künftigen Reutlinger jedenfalls eine Absage. "Es ging zu keinem Zeitpunkt ums Geld", betont etwa Tim Wöhrle, der sich ebenso den Reutlingern anschließen wird wie die Ex-Balinger Moritz Kuhn, Jonas Meiser und eben Binanzer. Tobias Dierberger war schon im Winter zum SSV 05 gegangen. Meiser etwa spricht davon, dass beim Kreuzeiche-Klub das Gesamtpaket passe, insbesondere auch in privater respektive beruflicher Hinsicht. Auch er wies Gerüchte zurück, wonach es in der Mannschaft gebrodelt haben soll, weil die Vereinsführung den teils langjährigen Leistungsträgern nicht den nötigen Respekt entgegengebracht hätte. "Ich habe mich mit niemandem überworfen. Es war keine Entscheidung gegen die TSG, sondern eine für Reutlingen."

Zuletzt wurde zudem bekannt, dass auch Leander Vochatzer, Torhüter Thilo Marksteiner, Nyamekye Awortwie-Grant und Walter Vegelin ihre auslaufenden Verträge nicht verlängert haben. Zu welchen Vereinen es diese Spieler verschlägt, ist ebenso unbekannt wie die neuen Stationen von Jonas Vogler, Yannick Brugger, Aron Viventi, Lukas Ramser und Luca Campanile. Lukas Griebsch kehrt zum Drittliga-Aufsteiger VfB Stuttgart II zurück, Henry Seeger schließt sich dem FC Holzhausen (noch Oberliga) an. Offen ist noch die Zukunft von Pedro Morais, die TSG-Verantwortlichen hoffen auf einen Verbleib des Offensiv-Allrounders. Für eine weitere Saison bereits zugesagt haben unter anderem die Lokalmatadoren Jan Ferdinand, Matthias Schmitz, Sascha Eisele, Adrian Müller und Elias Wolf.

"Wir nutzen den Umbruch nun für einen richtigen Neuanfang"

Am Mittwoch nannte Jonathan Annel nun weitere Neuzugänge. Eben aus Reutlingen kommt Youngster David Zenner (18 Jahre, Mittelfeld) sowie Defensiv-Routinier Marvin Jäger (28). Vom Verbandsligisten VfB Bretten schließt sich Egemen Sarikaya (19, Abwehr) und vom FSV 08 Bissingen Ferdinand Schmidt (21, Mittelfeld) den Balingern an. Zudem ist nach dem Verlust des Torhüter-Duos Binanzer/Marksteiner mit Ognjen Trutic (18, SV Böblingen) der erste Torwart gefunden. Weiterhin sind die Abwehrspieler Noah Haller (21, FC Holzhausen) und Maximilian Herberth (21, TSV Oberensingen) neu im Isik-Kader. Schon im Winter holten die Schwaben die vormaligen Stuttgarter-Kickers-Spieler Halim Eroglu (18, Sturm) und Marko Pilic (20, Mittelfeld) sowie Enrique Katsianas Sanchez (22, Offensive) vom FV Illertissen. Schon klar war weiterhin die Verpflichtung von Verteidiger Simon Görr (20) vom VfL Pfullingen. "Die Spieler haben wir intensiv und seit mehreren Monaten beobachtet", teilt Annel mit. Damit bleibt die TSG-Führung ihrer Linie treu, vor allem Youngster mit Perspektive in den Verein zu holen - wohlwissend, dass diese Strategie gerade im kommenden Oberliga-Jahr mit Risiken behaftet ist.

"Wir nutzen den Umbruch nun für einen richtigen Neuanfang", sagt Straubinger und meint dabei nicht nur den Aufbau einer neuen Mannschaft. Denn auch im Nachwuchsbereich müssen die Balinger in der Leitung bei Null anfangen, nachdem Ex-Profi Denis Epstein, zuvor U-23-Coach und Nachwuchschef, seinen Abschied verkündete und zudem Jugendkoordinator Seeger geht. Auch der frühere Kölner Epstein wollte sich zu den Gründen seines Abschieds nicht äußern. Die Nachfolge-Lösungen, etwa für das Traineramt der in die Verbandsliga aufgestiegenen zweiten Mannschaft, sind noch unbekannt.

"Wir stellen uns der Kritik"

Zurück zu den Abgängen: Wäre die Abgangswelle vermeidbar gewesen? Straubinger jedenfalls beteuert, dass man alle Spieler habe halten wollen und allen ein faires Angebot unterbreitet habe, das an die "Grenzen dessen ging, was für uns als Amateurklub wirtschaftlich möglich ist". Er diagnostiziert einen Dominoeffekt, auf den die Balinger Führung schlussendlich kaum noch habe reagieren können, so der Funktionär, der sich aus dem Umfeld reichlich Kritik anhören musste. "Gemäß dem Motto: Warum habt ihr nicht mehr versucht", berichtet der Vorsitzende des schwäbischen Fußballvereins. "Wir stellen uns der Kritik, aber viele wissen eben nicht, wie viel wir versucht haben", so Straubinger. "Wenn man ein System transformieren möchte, braucht man manchmal ein wenig Disruption. Und diesen Weg beschreiten wir nun."