Balinger Eigengewächs sucht neue Herausforderung

Beim HBW Balingen-Weilstetten laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Nach den Abgängen von Patrick Volz und Jona Schoch wird sich der Bundesligist im Sommer von einem weiteren Spieler verabschieden.

"Nach Patrick Volz und Jona Schoch wird uns am Ende der Saison auch Lukas Saueressig verlassen. Wir hätten mit ihm sehr, sehr gerne auch weiterhin geplant, aber auch "Luki" sucht eine neue Herausforderung“, erklärte Geschäftsführer Felix König über die Personalie.

Der 26-Jährige hat bei der JSG Balingen-Weilstetten sämtliche Altersklassen durchlaufen. In der Saison 2017/18 bekam Saueressig seine ersten Einsätze im Bundesligakader und wurde nach dem Abstieg der Gallier für die Saison 2018/19 mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Gleich in seiner ersten Saison hatte Saueressig maßgeblichen Anteil am Wiederaufstieg der Gallier . Nach einer schweren Schulter-Verletzung, die sich der Rückraumspieler im Schwaben-Derby gegen Stuttgart im April 2022 zugezogen hatte, kämpfte er sich wieder zurück in den Kader von Chef-Trainer Jens Bürkle.

"Nach vielen Jahren in Balingen habe ich für mich beschlossen, eine neue Herausforderung zu suchen. Es geht mir dabei vor allem darum, mal neue Erfahrungen außerhalb meines Heimatvereins zu sammeln", begründete Lukas Saueressig seine Entscheidung. Die Zeit in Balingen werde er immer mit sehr schönen Momenten verbinden.

"Für uns ist es schade, dass "Luki" sich gegen uns entschieden hat, aber wir können es natürlich nachvollziehen, dass er in seiner sportlichen Karriere auch mal über den Tellerrand seines Heimatvereins hinausschauen möchte. Er ist und bleibt eines der herausragenden Beispiele für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit und Spielerentwicklung bei der JSG und beim HBW Balingen-Weilstetten. Wir wünschen ihm bei seinem neuen Verein alles erdenklich Gute und viel Erfolg. Die Türen werden für ihn beim HBW immer offenstehen“, erklärte HBW-Geschäftsführer Felix König.





Mit freundlichen Grüßen





Heinrich Müller