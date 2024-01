Balinger Bewegungen: Routinier Foelsch geht, zwei Stuttgarter Talente kommen

Regionalligist TSG Balingen hat je zwei Zu- und zwei Abgänge vermeldet, auch das Trainerteam um den neuen Chefcoach Murat Isik wird ergänzt. Die Personalplanungen sind damit aber noch nicht abgeschlossen.

Es ist einiges los bei der stark vom Abstieg bedrohten TSG Balingen: So werden zwei Spieler aus dem Hinrundenkader Neu-Coach Murat Isik nicht mehr zur Verfügung stehen. Einen "unserer verdienstvollsten Spieler", nennt TSG-Geschäftsführer Jonathan Annel dabei den scheidenden Lukas Foelsch. Der 36-jährige, der auf 122 Regionalliga-Spiele für die TSG kommt und sich zuletzt auch Hoffnung auf den Cheftrainerposten gemacht hatte, wechselt mit sofortiger Wirkung ablösefrei zum Oberligisten FC Holzhausen. "Luki hat eine neue Herausforderung gesucht", so Annel, der den Routinier aber noch "in einem gebührenden Rahmen" verabschieden möchte.

Beim anspruchsvollen Projekt Klassenerhalt nicht mehr mitwirken wird in den kommenden 14 Ligaspielen auch Marko Andric. Der 20-Jährige war 2022 vom FC-Astoria Walldorf zur TSG gestoßen, äußerte nun aber den Wunsch, den Verein wieder zu verlassen. Mit nur einem Einsatz in der laufenden Saison spielte der Defensivspieler ohnehin nur eine untergeordnete Rolle. Wohin Andric wechselt, steht bislang nicht fest.

Eroglu und Griebsch kommen

Den zwei Abgängen stehen zwei neue, junge Gesichter im Kader gegenüber: So lotst Isik mit Offensivakteur Halim Eroglu einen ehemaligen Schützling zu sich, den er in der Saison 2020/21 in der U 17 des VfB Stuttgart coachte. Zuletzt kickte der heute 19-Jährige, der sich über die laufende Saison hinaus ligaunabhängig gebunden hat, für die Stuttgarter Kickers, kam in der laufenden Saison auf vier Regionalliga-Einsätze.

Bis Sommer ausgeliehen wird zudem Lukas Griebsch. Der 20-jährige Linksverteidiger, der aus dem Nachwuchs des Halleschen FC stammt und schon in zwei Drittliga-Spielen zum Einsatz kam, kommt vom VfB Stuttgart, wo er in der U 21 in der laufenden Saison fünf Einsätze absolvierte. "Die Leihe hatte sich uns kurzfristig angeboten und ist für uns eine Art Pilotprojekt, dabei lassen wir offen, in der Zukunft regelmäßiger darauf zurückzukommen", erklärt der 1. Vorsitzende Eugen Straubinger.

Trainingsgast und Athletikcoach

Die Personalplanungen seien "mittelfristig angelegt und in der aktuellen Transferperiode noch nicht abgeschlossen", heißt es von Vereinsseite. "Wir fokussieren uns primär auf regionale, junge Spieler, die uns nach Möglichkeit sofort weiterhelfen können, insbesondere aber auch Grundsteine für die kommende Runde sein sollen", ergänzt Annel. Ob das auch für Trainingsgast Luca Campanile (20) zutrifft, der unter anderem bei den Stuttgarter Kickers, bei 1899 Hoffenheim und bei Schalke 04 ausgebildet wurde, wird sich zeigen. Eine Entscheidung über eine mögliche Verpflichtung des Defensivspielers soll im Laufe der jüngst begonnenen Vorbereitung fallen.

Fest steht hingegen ein neuer Mann im Trainerteam. Neben dem neuen Cheftrainer Isik und Co-Trainer Aslan haben die Balinger Jacque Adade mit ins Boot genommen. Adade (33) soll insbesondere im athletischen Bereich wirken.