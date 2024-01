Balingen verliert Führungsfigur: Schoch geht nach Wetzlar

Wechsel innerhalb der Handball-Bundesliga: Rückraumspieler Jona Schoch verlässt die HBW Balingen-Weilstetten im Sommer in Richtung Wetzlar.

Rückraumspieler Jona Schoch wechselt zur neuen Saison innerhalb der Handball-Bundesliga von der HBW Balingen-Weilstetten zur HSG Wetzlar. Wie die Hessen am Freitag mitteilten, erhält der 29 Jahre alte Vize-Kapitän in Wetzlar einen Zweijahresvertrag. "Jona wird uns mit seiner Wurfkraft im Angriff und mit seiner Fähigkeit, im Abwehrzentrum zu verteidigen, sehr helfen. Seine Erfahrung und seine Charakterstärke werden uns zudem beim Aufbau der neuen Mannschaft guttun", sagte HSG-Trainer Frank Carstens.

Schoch hatte die vergangenen sieben Jahre das Balinger Trikot getragen und war mit den Galliern von der Alb zweimal aufgestiegen. Insgesamt absolvierte er 227 Erst- und Zweitligaspiele für das aktuelle HBL-Schlusslicht. Vor seinem Wechsel nach Mittelhessen steht demnach noch ein großes Ziel auf seiner Agenda: "Die kommenden Monate werde ich nochmals alles dafür geben, um gemeinsam den Klassenerhalt zu schaffen."

Auch Todorovic verlässt Balingen

Derweil hat in Balingen der serbische Linkshänder Uros Todorovic um die sofortige Vertragsauflösung gebeten und spielt künftig beim israelischen Erstligisten Hapoel Ashdod. Er war in seiner Zeit in Balingen immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden.