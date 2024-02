Balingen-Trainer Bürkle schließt sich Ligarivalen an

Jens Bürkle wird Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten in diesem Sommer verlassen. Jetzt ist die Zukunft des Cheftrainers geklärt.

Jens Bürkle, aktuell Trainer beim HBW Balingen-Weilstetten, wird ab der kommenden Saison als neuer Jugendkoordinator und Mitglied der sportlichen Leitung zum TVB Stuttgart stoßen. Das gab der TVB heute offiziell bekannt.

In seiner neuen Rolle als Jugendkoordinator soll Bürkle im Team mit der gesamten Nachwuchsabteilung die Jugendarbeit des Bundesligisten auf ein noch höheres Niveau heben. Neben seinen Aufgaben im Jugendbereich wird Jens Bürkle auch wesentlich an den zukünftigen Kaderplanungen des Bundesliga-Teams der Stuttgarter beteiligt sein.

Bürkle mit "Know-how, Erfahrung und Netzwerk"

Jürgen Schweikardt, Geschäftsführer des TVB Stuttgart, äußert sich erfreut über die Verpflichtung von Jens Bürkle: "Mit Jens haben wir einen gestanden Bundesligatrainer verpflichtet, der unseren Verein mit seinem Know-how, seiner Erfahrung und seinem Netzwerk in verschiedenen Bereichen entscheidend voranbringen kann. Dass Jens dazu eine TVB- Vergangenheit hat, macht die Verpflichtung um so wertvoller für uns."

"Der TVB Stuttgart besitzt in meinen Augen großes Potential, welches wir gemeinsam versuchen wollen auszuschöpfen. Die verschiedenen Tätigkeitsfelder geben mir die Möglichkeit, dem TVB bei seinen Entwicklungsschritten zu helfen, Talente zu entwickeln und Zukunft mitzugestalten. Dies ist etwas, was mich schon immer angetrieben hat. Dass ich diese langfristige Aufgabe in meiner Heimat angehen kann, freut mich ganz besonders", so Bürkle.

Rückkehr in die Heimat

Der mittlerweile 43-Jährige spielte in den Jahren 2001 und 2002 selbst aktiv für den TV Bittenfeld. Danach wechselte er zum Zweitligisten TV Kornwestheim. Ab 2005 war er beim Erstligisten HBW Balingen-Weilstetten unter Vertrag.

Nach seiner aktiven Karriere übernahm Sportwissenschaftler Bürkle 2012 den damaligen Drittligisten DJK Rimpar und führte die Wölfe direkt in die 2. Handball-Bundesliga.

Nach zwei Auszeichnungen zum Trainer des Jahres in der 2. Liga folgte er dem Ruf der TSV Hannover-Burgdorf in die Beletage des deutschen Handballs. 2017 kehrte er zurück nach Balingen und konnte mit den Galliern von der Alb zwei Aufstiege feiern.