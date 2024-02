Balingen statt Stuttgarter Kickers: Brugger hat einen neuen Verein

Zuletzt wurde Yannik Brugger mit einem Wechsel zu den Stuttgarter Kickers in Verbindung gebracht. Wie am letzten Tagen des Winertransferfensters jedoch bekanntwurde, wird sich der 23-jährige Innenverteidiger, der in der Jugend vom TSV 1860 München, FC Bayern München und Eintracht Frankfurt ausgebildet wurde, nicht etwa den Kickers, sondern der TSG Balingen anschließen. Zuletzt stand Brugger beim österreichischen Erstligisten Admira Wacker unter Vertrag, seit Sommer war er vereinlos.