Balingen leiht Griebsch vom VfB

Bis Sommer wird Lukas Griebsch vom VfB Stuttgart an die TSG Balingen verliehen. Der 20-jährige Linksverteidiger, der aus dem Nachwuchs des Halleschen FC stammt und schon in zwei Drittliga-Spielen zum Einsatz kam, absolvierte in der Stuttgarter U 21 in der laufenden Saison fünf Einsätze. "Die Leihe hatte sich uns kurzfristig angeboten und ist für uns eine Art Pilotprojekt, dabei lassen wir offen, in der Zukunft regelmäßiger darauf zurückzukommen", erklärt der 1. Vorsitzende Eugen Straubinger.