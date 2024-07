Balingen komplettiert Kader: Schwedischer Rückraumspieler kommt von Elverum

HBW Balingen-Weilstetten hat die Kaderplanungen zur Saison 2024/2025 in der 2. Bundesliga abgeschlossen. Als letztes Puzzlestück gab der Absteiger die Verpflichtung eines schwedischen Rückraumspielers bekannt.

Daniel Blomgren traf in der letzten Saison auch auf Flensburg. Ingrid Anderson-Jensen

Daniel Blomgren kommt von Elverum Handball zum Aufstiegsfavoriten. Der 27-jährige fand den Weg zum Handball erst über verschiedene Sportarten in seiner Jugend, startete dann aber voll durch. Nach seinen ersten Schritten in seiner Geburtsstadt Eskilstuna folgten Stationen Önnereds HK und Alingsas HK.

Schon bei Önnereds HK hatte sich der Rechtshänder zum wuchtigen Toptorschützen aus dem Rückraum entwickelt, was er bei Alingsas bestätigte. 2022 wagte er dann den Sprung zu Elverum nach Norwegen, wo er Champions und European League spielte. Nun folgt der Wechsel nach Deutschland.

"Ich muss schon sagen, dass ich heute richtig erleichtert bin", meinte HBW-Chef Felix König in einer Pressemitteilung am Freitagvormittag: "Wir waren von der ersten Minute an davon überzeugt, dass er für uns genau der richtige Spieler ist, um auf der Königsposition für die kommende Saison gut gerüstet zu sein. Daniel gab uns auch zu verstehen, dass er es sich durchaus vorstellen könnte nach Balingen zu wechseln, aber wir waren auch nicht die Einzigen, die sich um ihn bemüht haben."

"Am Ende hatten wir wahrscheinlich die richtigen Argumente und ich bin deshalb umso glücklicher, dass wir heute Vollzug vermelden können“, so König weiter. Zum Trainingsauftakt mit dem neuen Trainer Matti Flohr ist der Kader somit komplett.

"Ich freue mich jetzt darauf, nach Deutschland zu kommen, die Stadt Balingen kennenzulernen und auch die Atmosphäre in der SparkassenArena zu spüren, von der ich so viel Gutes gehört habe", so der Schwede nach der Vertragsunterzeichnung.