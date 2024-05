Balingen-Keeper mit neuem Klub

Nach der Verpflichtung von Magnus Bierfreund stand schon länger fest, dass Teo Meštrovic den HBW Balingen-Weilstetten II zum Saisonende verlassen wird, nun ist auch klar, wohin der 24-Jährige wechselt.

Zur kommenden Saison wechselt Teo Meštrovic zum Oranienburger HC. "Ich glaube, dass der Oranienburger HC eine gute Wahl für mich und ein guter Weg für meine weitere Entwicklung, meine Fortschritte und meine Ziele ist. Es handelt sich um einen stabilen Verein, der seit vielen Jahren in der 3. Liga spielt. Ich hoffe und wünsche mir von ganzem Herzen, dass im Verein ein Projekt in die Tat umgesetzt wird, das zu einem höheren Wettbewerbsniveau führt", wird der 23-Jährige in einer Pressemitteilung seines neuen Vereins zitiert.

Aktuell spielt der Kroate in der zweiten Mannschaft des HBW Balingen-Weilstetten in der dritten Liga Süd und feierte im Spiel gegen den ThSV Eisenach sein Bundesligadebüt und kam auch gestern beim TBV Lemgo Lippe zum Einsatz. "Der Traum, in der Bundesliga zu spielen, ist immer noch lebendig und wird für den Rest meiner Spielerkarriere bestehen bleiben", verrät Meštrovic sein größtes Ziel.

Der Kroate ergänzt: "Ein Teil dieses Traums ging in Erfüllung, denn im Mai dieses Jahres hatte ich ein erfolgreiches Bundesliga-Debüt, als ich die Chance bekam, den erkrankten Mario Ruminski zu ersetzen. In 17 Spielminuten hatte ich sechs Paraden mit einer Save-Prozent von 43 und wurde von den Fans zum besten HBW-Spieler gewählt. Ein großes Ziel wurde erreicht. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich meine Reise in der Bundesliga eines Tages fortsetzen kann", so Meštrovic, der erst zur Saison 2023/24 vom VfL Fredenbeck nach Balingen wechselte und nun ab der kommenden Saison in Oranienburg das Tor hütet. Beim GRK Varazdin hatte er zuvor schon Erstligaerfahrungen in Kroatien gesammelt.