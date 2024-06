Balingen-Keeper erklärt frühen Rücktritt

Mario Ruminsky beendet im Alter von nur 26 Jahren seine Handball-Karriere. Der Torwart des HBW Balingen-Weilstetten erklärt seine Entscheidung und lässt die Tür für ein Comeback offen.

Es war eine der größten Überraschungen in der abgelaufenen Handball-Saison. Mario Ruminsky hat seine Karriere im Alter von 26 Jahren bereits beendet, bevor sie so richtig losgegangen ist.

Am vergangenen Sonntag hat er beim 37:30-Sieg zum zumindest vorerst letzten Mal Bundesliga-Luft geschnuppert. "Ich realisiere das noch nicht so richtig. Ich habe es auch in den letzten Tagen noch gar nicht so wirklich realisiert. Das wird denke ich in den nächsten Tagen und Wochen irgendwann kommen", erklärte er nach der Partie bei Dyn.

Trotz der schwierigen Saison, in der das Team "in vielen, vielen Spielen" die Leistung nicht abgerufen habe, ist es für den Torwart ein "versöhnlicher Abschluss" der Spielzeit. "Wir können erhobenen Hauptes aus der Saison rausgehen", meinte er.

"Familie geht vor": Ruminsky erklärt Rücktritt

Dabei sprach der gebürtige Weilstettener auch nochmal über seine Rücktrittsentscheidung, welche "die mit Abstand schwerste in meinem Leben" war. Allerdings ging es in diesem Fall nicht nur um ihn alleine.

"Es geht einfach auch um die Familie, die ganz, ganz vorne dran steht, die mir in den letzten Jahren alles gegeben hat und mich in jeder Hinsicht unterstützt hat, was das Handballspielen angeht. Ohne die wäre ich heute auch nicht hier auf der Platte", erläuterte er.

Er wird nun das Handball-Trikot gegen einen Anzug tauschen, denn er arbeitet zukünftig als Prokurist im elterlichen Betrieb. Dort wird er gemeinsam mit seinem Bruder Nick, der als Geschäftsführer fungieren wird, die Eltern unterstützen.

"Für mich war jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen: Ja, ich muss diesen Schritt jetzt gehen und mich von meinem geliebten Handball verabschieden", sagte Ruminsky und ergänzte, dass "jetzt die Familie, das Familienunternehmen, vorgeht."

Comeback? "Bin grundsätzlich offen"

Ob es ein Abschied für immer ist, konnte das Balinger Eigengewächs nicht sagen. "Grundsätzlich bin offen für eine Rückkehr", entgegnete er. Dabei geht er davon aus, dass ihm der Sport "irgendwann fehlen wird. In welcher Liga ich dann auch immer spielen werde, wenn es soweit ist, werden wir sehen."

Doch nun werde Ruminsky erstmal seinen handballerischen Ruhestand genießen. "Und alles, was dann kommt, werden wir sehen", erläuterte der 26-Jährige, der mit elf Paraden zum Abschluss nochmal seine ganze Klasse unter Beweis gestellt hat.