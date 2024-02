Rhein-Neckar Löwen beenden Negativserie

Die Rhein-Neckar Löwen haben auch in der Liga ihre Negativserie beendet. Nach sechs sieglosen Spielen in Serie konnten sich die Badener am Ende beim HBW Balingen-Weilstetten mit 33:31 (18:17) behaupten. Die Gallier schnupperten bis in die Schlussphase hinein an einem Punktgewinn.

Juri Knorr (li.) übernahm in kritischen Phasen viel Verantwortung. Ingrid Anderson-Jensen