Aufsteiger nervt nur bis zur Pause: Kiel feiert sein neues Wunderkind

Rekordmeister THW Kiel ist mit einem deutlichen wie verdienten 36:25 (18:15)-Erfolg über Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Bei den "Zebras" stach ein 21-Jähriger heraus.

Ungleicher hätte ein Duell zum Saisonauftakt nicht sein können: auf der einen Seite der Aufsteiger, auf der anderen der Rekordmeister und frisch gebackene Supercup-Sieger. Mit dem Selbstvertrauen des gelungenen Pflichtspielstarts ging der THW Kiel das Auswärtsspiel bei HBW Balingen-Weilstetten an. Und der THW bewies zumindest anfangs, dass er schon in den Flow gefunden hat - nach gerade einmal dreieinhalb Minuten führten die Gäste bereits mit 5:1.

Eine deutliche Angelegenheit drohte sich anzubahnen, doch die Bundesliga-Rückkehrer zeigten sich von frühen Fehlern und dem Kieler Tempospiel unbeeindruckt. Mit der Hilfe von Keeper Mohamed El-Tayar (kam aus Leipzig), der nach einer Viertelstunde eine Fangquote von knapp 45 Prozent hatte aufweisen können, biss sich die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle zurück ins Spiel (6:7, 9.).

Dann aber trat Elias Ellefsen a Skipagötu, 21-jähriges Top-Talent der Färöer, auf die Bundesliga-Bühne - mit fünf Toren aus fünf Versuchen erhöhte der Rückraumspieler wieder auf 13:9 für den THW (19.). Der zweite große Faktor im Kieler Spiel war Rückraum-Shooter Eric Johansson, der beim 15:10 bereits seinen fünften Treffer (im sechsten Versuch) markieren konnte.

Balingen erwies sich aber als hartnäckiger Gegner, nervte den Rekordmeister auch in den Zweikämpfen. Sogar derart, dass Linksaußen Magnus Landin die Nerven verlor und seinen Gegner abseits des Balles unnötigerweise wegschubste. Nach Heranziehen des Videobeweises entschieden die Unparteiischen auf Rot für den Dänen (27.). Zur Pause führten die "Zebras" nur mit 18:15.

Auch Bierfreund bekommt Einsatzzeit

Nach dem Seitenwechsel zog Kiel allerdings die Zügel an - und steigerte sich vor allem in der Abwehr. Mit einem Schlagwurf stellte der bärenstarke Ellefsen a Skipagötu (siebtes Tor, achter Versuch) bereits auf 25:18 (40.). Eine Vorentscheidung war gefallen. Häufiger als Kiels neues Wunderkind hatte am Ende nur Johansson (neunmal) getroffen.

Weil der Vorsprung weiter anwuchs, bekam in der Schlussphase auch noch Kiels Torwart-Talent Magnus Bierfreund einige Minuten. Der überdeutliche Endstand lautete 36:25. Am kommenden Donnerstag (19 Uhr) steht das erste Heimspiel der Saison gegen den VfL Gummersbach an. HBW gastiert tags darauf zur gleichen Zeit beim Bergischen HC, der am Samstagabend dem anderen Aufsteiger aus Eisenach unterlegen war.

HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel 25:36 (15:18)

Tore für HBW Balingen-Weilstetten: Gretarsson 4/2, Grahovac 3, Prantner 3, Vistorop 3, Danner 2, Schoch 2, Todorovic 2, Volz 2, Heinzelmann 1, Hildenbrand 1, Huber 1, Leimeter 1

Tore für Kiel: Johansson 9, Ellefsen a Skipagötu 7, Dahmke 4, Reinkind 4, Överby 3, Duvnjak 2, Wallinius 2, Wiencek 2, Bilyk 1, Ekberg 1/1, M. Landin 1

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Meckenbeuren)/Maike Merz (Meckenbeuren)

Strafminuten: 8 / 8

Disqualifikation: - / M. Landin (26.)