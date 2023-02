Balingen-Coach Braun: "Ich sehe uns nah am Maximum"

Seit 2020 hat Martin Braun (54) bei der TSG Balingen das Sagen - und das in dieser Saison der Regionalliga Südwest erfolgreich wie nie.

Noch nie standen die Amateurfußballer der TSG Balingen so gut da wie unter Trainer Martin Braun. Der frühere Profi (89- Erst und 129 Zweitligaspiele für Köln, Freiburg und den KSC), der hauptberuflich im Baugewerbe tätig ist und derzeit ein Psychologie-Studium finalisiert, sieht den aktuellen Regionalliga-Zweiten nahe am Limit - und verrät, dass er den Profifußball zumindest im Hinterkopf hat.

Herr Braun, Sie haben kürzlich Ihren Vertrag verlängert, ließen aber durchblicken, dass Sie auch über andere Aufgaben nachgedacht haben. Über welche?

Es gab keine konkrete Aufgabe, vielmehr habe ich über meine Aufgabe in Balingen selbst nachgedacht. Ich sehe uns nah am Maximum dessen, was wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten leisten können. Dann fragt man sich, welche realistischen Ziele man noch erreichen kann.

Also war kein anderer Verein im Spiel?

Vor der Saison war ein Verein auf mich zugekommen, in der Winterpause nicht.

Wie sehen Sie die Aufgabe bei der TSG?

Als ich vor drei Jahren das Traineramt übernahm, hielt ich es nicht für möglich, dass wir mit unseren geringen Mitteln längerfristig konkurrenzfähig sein können. Im Vergleich mit den Bedingungen, unter denen andere Vereine arbeiten, sehe ich uns weit hinten. Insofern interessiert mich, ob wir uns auf diesem relativ hohen Niveau stabilisieren können.

Erneut haben Sie lediglich für eine Saison zugesagt. Kein Interesse daran, in Balingen langfristig etwas aufzubauen?

Ich habe bisher immer nur für ein Jahr unterschrieben, weil ich das für beide Seiten als fair erachte. Wenn es für beide passt, kann man verlängern - wenn nicht, kann man sich ohne Probleme trennen.

Sieben Zähler fehlen auf Ulm. Zudem steht die Konkurrenz von Offenbach bis Hoffenheim bereit, die TSG abzufangen. Ihr Team hat ab sofort mehr zu verlieren als zu gewinnen.

Die Wahrscheinlichkeit, am Saisonende in der Tabelle schlechter zu stehen, ist größer, als noch besser abzuschneiden. Aber wir werden versuchen, so gut wie möglich zu spielen und uns noch zu verbessern.

Das gute Abschneiden wird stark mit Ihrem Namen verbunden, sodass Sie wieder vermehrt ins mediale Licht gerückt sind. Wäre eine Rückkehr in den Profifußball ein Thema für Sie?

Das wäre schon ein Thema.

Unter welchen Bedingungen?

Vieles ist möglich, sofern vertrauensvolle Leute und vernünftige Einschätzungen bestehen.

Der TSG-Kader hat sich verändert. Die Spieler kommen nicht mehr fast ausnahmslos aus dem Zollernalbkreis. Dennoch scheinen typische Stärken wie Teamgeist und Mentalität intakt. Wie ist Ihnen das gelungen?

Wir haben weiterhin viele Spieler, die der eigenen Jugend entstammen oder schon seit mehreren Jahren im Verein sind. Sie sind so sozialisiert, dass man respektvoll miteinander umgeht und gemeinsam erfolgreich sein möchte. Die jüngeren Spieler, die zu uns kommen, sind alle sehr vernünftig - sonst würden sie sich nicht für die TSG entscheiden.

In der Liga glauben manche nicht, dass in Balingen nur an drei Abenden die Woche trainiert wird. Besteht darin die größte Leistung: aus wenig viel zu machen?

Das ist auch für mich die größte Überraschung. Ich würde es spannend finden, wissenschaftlich zu untersuchen, ob wir mit der Hälfte der wöchentlichen Trainingszeit hinsichtlich der konditionellen Elemente auf ähnlichem Niveau sind wie Vollprofis.

Wie könnte man die letzten Prozente aus dem Team herauskitzeln. Mit einer vierten Einheit?

Unsere Spieler arbeiten oder studieren. Ein viertes Training wäre nur dann darstellbar, wenn man den Spielern, die dafür etwas von ihrem Hauptjob abgeben müssten, eine finanzielle Kompensation ermöglicht. Das sehe ich derzeit nicht.

Vom echten Profitum wähnt man sich in Balingen ohnehin noch weit weg.

Profifußball würde für mich bedeuten, über mehrere Jahre die finanziellen Ressourcen zu haben, um einer größeren Anzahl von Menschen ein Entgelt zu zahlen, wovon diese leben können - und das aus Vereins- und Sponsorensicht ohne zu wissen, ob Mehrkosten und Mehraufwände zu den gewünschten Erfolgen führen. Ich halte es für wenig seriös, Profifußball zu organisieren, aber immer am Rande der Insolvenz zu stehen.

Einige Spieler wohnen in der Region um Stuttgart. Bei den dortigen Vereinen könnten sie Profis sein und mehr verdienen. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass die TSG im Werben um neue Spieler dadurch zusehends ins Hintertreffen gerät?

Das ist möglich, würde aber erneut zeigen, dass sich die Jungs bei uns gut entwickelt haben. Das hatten wir die letzten Spielzeiten auch immer wieder. Die Abgänge konnten wir jedoch stets sehr gut kompensieren.