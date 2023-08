Balgen im FCK-Tor: Verdrängt Krahl nun Luthe?

Gegen den 1. FC Nürnberg kann die etatmäßige Nr. 1 der Roten Teufel nach verbüßter Rotsperre wieder spielen. Aber darf sie auch? Im Sturmzentrum drängt sich ein neuer Platzhirsch auf.

Sicherer Rückhalt in Paderborn: Julian Krahl packte nicht nur in dieser Szene entschlossen zu. IMAGO/Thomas Frey

Vor zwei Wochen, nach dem 5:0-Erfolg des 1. FC Kaiserslautern in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Oberligist Rot-Weiß Koblenz, betonte Julian Krahl, dass er noch lange kein Zweitliga-Torwart sei. Seitdem hat der 23-Jährige auch die Partien gegen die SV Elversberg und beim SC Paderborn absolviert. Die Roten Teufel siegten mit 3:2 und 2:1 und feierten nach zwei Niederlagen die ersten beiden Saisonerfolge, Krahl bot beide Male eine überzeugende Leistung. So drängt sich schier zwangsläufig die Frage auf, wer am kommenden Samstag im Duell mit dem 1. FC Nürnberg zwischen die Pfosten rückt, schließlich hat Stammtorwart Andreas Luthe seine Sperre nun verbüßt. Zuletzt hatte der 36-jährige Routinier jedoch nicht den allersichersten Eindruck hinterlassen. Gerät Cheftrainer Dirk Schuster ins Grübeln?

Krahl formuliert keinerlei Ansprüche. Das widerstrebt seinem Naturell. Zudem schätzt er Luthe viel zu sehr. "Er ist unsere Nummer eins, er hat letztes Jahr Unfassbares geleistet, ich hänge mich da nicht rein, das ist alles Sache des Trainers. Ich habe versucht, der Mannschaft so gut es geht zu helfen", sagt Krahl und stimmt das Hohelied auf Luthe an: "Andi hat eine brutale Erfahrung. Das merkt man, wie er mit den Jungs umgeht, das merkt man, wie er mit Druck und Stress umgeht. Davon kann man sich eine Menge abschauen. Ansonsten ist er einfach ein sehr, sehr angenehmer Mensch, mit dem man über alles reden kann." Gerade den jungen Profis helfe dies, solch einen Spieler, fast Mentor, in der Mannschaft zu haben. Dirk Schuster mochte sich am Freitagabend in Paderborn nicht in die Karten schauen lassen, wem er gegen den Club den Vorzug erteilt. Schwierige Entscheidungen hat der 55-Jährige Woche für Woche zu treffen.

Ache betreibt Eigenwerbung

Ragnar Ache empfahl sich für weitere Startelfeinsätze. Das 1:0 durch Marlon Ritter bereitete er mit einem von SCP-Schlussmann Jannik Huth abgewehrten Kopfball quasi vor, das 2:0 markierte er nach einer Flanke von Richmond Tachie selbst. Ache erzielte sein drittes Tor im vierten Saisonspiel, das für den FCK miserabel begann.

Der Gastgeber durfte zu Beginn nach Belieben kombinieren, die Roten Teufel bekamen überhaupt keinen Zugriff und brachten auch null Komma null Entlastung zuwege. Nach zirka 20 Minuten Spielzeit wies die Bilanz aufseiten des FCK 18 Prozent Ballbesitz aus. "Am Anfang war es eine Katastrophe", gestand Ache, "man kann tief stehen und dennoch aktiv sein, wir standen tief und waren nicht aktiv." Es schien, als hätte der FCK aus der Partie gegen Elversberg keinerlei Leeren gezogen, so groß waren die Räume, die Paderborn bespielen durfte.

Nach der Pause änderte sich dies. Schusters Elf wirkte nun deutlich bissiger und zielstrebiger. Ache malochte dabei bis zu seiner Auswechslung in der 71. Minute ohne Unterlass. Sein Arbeitsethos kommt bei den Fans bestens an. "Mein Spiel ist es, mich für die Mannschaft aufzuopfern, alles reinzuhauen, was ich habe", sagt Ache. Noch fehlt ihm die Physis für volle 90 Minuten, doch Ache schickt sich an, Terrence Boyd als Platzhirsch im Sturmzentrum zu verdrängen.

Tachie setzt sofort Akzente

Der ehemalige Paderborner Richmond Tachie ersetzte zu Beginn der zweiten Hälfte den mit Gelb vorbelasteten und zudem mäßig aufspielenden Kenny Redondo. Tachie brauchte keinerlei Anlaufzeit und bereitete schließlich Aches Kopfballtreffer mit einer wohl temperierten Flanke vor. Bei Tachie sind die Erinnerungen an den SCP noch frischer als bei Marlon Ritter, der von 2017 bis 2020 den Dress der Ostwestfalen trug, er verließ den Verein erst in diesem Sommer. "Für mich lief es hier nicht gut. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich doch Qualität habe, dass sie sich vielleicht getäuscht haben", sagte Tachie. Von einer Genugtuung wollte er gleichwohl nicht sprechen.

Gegen die SV Elversberg hatte Tachie in der Startelf gestanden, nun wurde ihm die Rolle des Jokers zuteil. Einerseits war dies wohl der Taktik Dirk Schusters geschuldet, denn im Unterschied zur vorigen Woche agierte der FCK nicht in einem 4-2-3-1, sondern in einem 3-4-1-2-System. Somit fiel ein Spieler auf der offensiven Außenbahn weg - Tachie. Vielleicht, andererseits, "war es auch das Bauchgefühl des Trainers", sagte der 24-Jährige, "wenn du am Ende drei Punkte holst, hat sowieso alles gepasst".