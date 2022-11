Bale holt sich den Rekord - und wirkt sportlich am Ende

Mit seinem 110. Einsatz für Wales avancierte Gareth Bale gegen den Iran zum alleinigen Rekordnationalspieler seines Landes. Ausgerechnet bei diesem feierlichen Anlass wurde der höchst verdienstvolle Kapitän aber auch zu einer der großen sportlichen Enttäuschungen der Gegenwart.

Aus Katar berichtet Thiemo Müller

Natürlich war Gareth Bale am Freitagmittag nicht der Alleinschuldige am 0:2 der Waliser gegen den Iran. Dass sich die Kritik anschließend nicht zuletzt auf den 33-Jährigen fokussiert, ist dennoch nachvollziehbar. Das hat nur bedingt damit zu tun, dass vom größten Star der Mannschaft naturgemäß am meisten erwartet wird. Just in diesem Schlüsselspiel lieferte Bale eine seltsam zurückhaltende, ja blutleere Vorstellung, die schon per se irritierte. Aufgrund seines Status und seines unzweifelhaften Potenzials tut sie das nur umso mehr.

Während in der zweiten Spielhälfte ein ums andere Mal die iranische Angriffswelle Richtung walisischen Strafraum rollte, verharrte der Kapitän des immer stärker in Bedrängnis geratenden Teams als unbeteiligter Beobachter an der Mittellinie. Ob Bale damit eine taktische Anweisung befolgte oder auf eigene Rechnung (nicht) handelte, blieb offen.

Faktisch machte sich der Anführer so oder so in der entscheidenden Phase der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Ausgerechnet beim 110. Einsatz, der ihn zum alleinigen Rekordnationalspieler seines Landes erhob. Dass dann auch Offensivakzente ausblieben, lag in der Natur der Sache: Wales hatte im Aufbau gar nicht die Mittel, um für Entlastung zu sorgen.

Trainer will die Bale-Frage "nicht jetzt" beantworten - das sagt genug

So geriet Bale, in jüngerer Vergangenheit der "Mann der entscheidenden Tore", diesmal zu einem Symbol des Untergangs. Zum Auftakt gegen die USA (1:1) hatte er noch per Strafstoß für den späten Ausgleich gesorgt, seine Farben per Freistoß in den Play-Offs gegen die Ukraine (1:0) überhaupt erst zur zweiten WM-Teilnahme der Historie geschossen. Und auch am Titelgewinn seines aktuellen Arbeitgebers Los Angeles FC in der MLS war Bale kürzlich mit einem tollen Kopfballtreffer im Finale gegen Philadelphia (3:0) maßgeblich beteiligt.

Die Reporterfrage, ob man nun in Doha "bei allen Verdiensten, die Gareth hat", das "Ende der Bale-Ära" erlebe, hätte Nationaltrainer Rob Page also mit schlagenden Argumenten vom Tisch wischen können. Der Coach allerdings reagierte bemerkenswert verständnisvoll und beschied lediglich: er wolle sich damit "nicht jetzt" befassen, "weil wir uns auf das Spiel gegen England am Dienstag vorbereiten müssen". Dieses Statement zum Thema Bale klang freilich vielsagend genug.

Dass wir den Fans nicht mehr Leidenschaft zurückgeben konnten, enttäuscht mich am meisten. Rob Page

In die Einzelkritik ging Page indes nicht, und eine solche wäre gegenüber Bale von Seiten des Trainers letztlich auch unfair gewesen. Denn bis auf die hinterste Defensivkette, die zwar nicht glänzte, aber immerhin eine aufopferungsvolle Abwehrschlacht lieferte, fehlte es den Walisern nicht nur am Können, sondern mit Ausnahme von Sechser Ethan Ampadu auch am unbedingten Wollen.

"Dass wir unseren Fans nicht mehr Leidenschaft zurückgeben konnten, enttäuscht mich am meisten", resümierte Page folgerichtig. "Die Qualifikation für die WM war für uns ein großer Erfolg. Aber heute haben wir weit unter unserem Niveau gespielt. Und so darf man bei einem Top-Wettbewerb eben nicht auftreten."

Im finalen Prestigeduell gegen England geht es für Page somit vor allem um einen ehrenvollen walisischen Abschied von der großen Bühne: "Ich sage jetzt nicht, dass es unser Ziel ist, noch ins Achtelfinale zu kommen. Aber wir wollen uns mit einem guten Spiel und einem Sieg verabschieden." Dabei könnte nicht zuletzt für Bale der berühmte letzten Eindruck auf dem Spiel stehen, der bekanntlich haften bleibt.