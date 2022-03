Baldwin-Ersatz gefunden: Göttingen holt Ex-NBA-Spieler Martin

Göttingen hat am letzten Tag der Wechselfrist noch einen Ersatz für seinen verletzten Topscorer Kamar Baldwin verpflichtet. Der ehemalige NBA-Spieler Jeremiah Martin aus den USA unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag bei den Niedersachsen, zu der Laufzeit machte der Klub keine Angaben.

Der 25 Jahre alte Guard kam in den Jahren 2019 bis 2021 auf insgesamt 21 Einsätze für die Brooklyn Nets und die Cleveland Cavaliers in der NBA. Danach wechselte er zum ersten Mal ins Ausland zu den New Zealand Breakers in die neuseeländische Liga.

"Nach der Verletzung von Kamar mussten wir schnell handeln. Jeremiah passt gut in unser Profil. Er kann ebenso wie Kamar auf den Positionen zwei und eins spielen und hat Scoring-Qualitäten", sagte der Göttinger Trainer Roel Moors. BG-Star Baldwin hatte sich am vergangenen Wochenende einen Teilabriss des Brustmuskels zugezogen und muss deshalb für mehrere Wochen pausieren.