Bald Nationalspielerin? SGS bindet auch Sterner

Wie Jacqueline Meißner hat auch Beke Sterner ihren Vertrag bei der SGS Essen bis Sommer 2027 verlängert. Die 21 Jahre alte Rechtsverteidigerin lieferte auch in der zu Ende gehenden Saison sehr stabile Leistungen ab. So sehr, dass ihr Coach Markus Högner ihr sogar noch mehr zutraut. "Sie hat - obwohl sie noch so jung ist - eine irre Konstanz in ihrem Spiel und bringt alles mit, um irgendwann Nationalspielerin zu werden", meint er.