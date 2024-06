Bald fliegt der Ball wieder: 1 Monat bis Olympia

In genau einem Monat fliegt der Ball in Paris. Einen Tag nach der Eröffnungsfeier treffen Deutschlands Handballer zum Auftakt auf Schweden. Die Frauen starten schon zwei Tage früher mit der Partie gegen Südkorea ins Olympische Turnier.

Im März hat sich die deutsche Männer-Nationalmannschaft das Ticket für Olympia gebucht. In 50 Tagen fliegt der Ball in Paris. Sascha Klahn

Am 27. Juli, also in genau einem Monat, starten die Männer ins Olympische Turnier. In der Vorrundengruppe hat Deutschland innerhalb von zehn Tagen fünf Spiele. Neben Schweden trifft man auf Japan, Kroatien, Spanien und Slowenien.

"Da haben wir eine extrem starke und ausgeglichene Gruppe erwischt. Die Vorfreude steigt. Wir wissen, was uns erwartet und dass wir auf jeden Fall keinen leichten Gegner in der Gruppenphase der Olympischen Spiele in Paris haben werden. Jede Mannschaft kann die anderen schlagen. Es wird interessant, wie sich die Teams sortieren", erklärte Deutschlands Kapitän Johannes Golla nach der Auslosung.

Bundestrainer Alfred Gislason ergänzte: "Das sind allesamt schwere Gegner, aber deshalb sind es ja Olympische Spiele". Auch DHB-Präsident Andreas Michelmann betonte: "Bei den Männern ist es eine komplett ausgeglichene Gruppe, in der aus meiner Sicht alles möglich ist."

Die Weltspitze in einer Gruppe

Bei den Frauen ist der Ball schon zwei Tage früher in Bewegung. Deutschlands Handballerinnen treffen in einer, wie Michelmann findet, "absoluten Hammergruppe" am 25. Juli zum Auftakt auf Südkorea. Es warten weitere Spiele gegen Schweden, Slowenien, Dänemark und Norwegen.

"Das sind starke Gegner, die auf uns warten. Es ist sehr schwierig, überhaupt nach Olympia zu kommen, dementsprechend warten da nur starke Gegner auf einen. Wenn man auf die Weltspitze guckt, kann man sagen, dass drei von vier Nationen in unserer Gruppe gelandet sind mit Norwegen, Schweden und Dänemark", kommentierte Kapitänin Emily Bölk die Gruppenauslosung.

Bundestrainer Markus Gaugisch sah es ähnlich: "Eine schwere Gruppe mit harten Gegnern. Norwegen, Schweden, Dänemark - drei der vier Schwergewichte sind bei uns gelandet. Wir freuen uns, dass wir uns gegen solche Top-Teams messen können. Wir haben noch Luft nach oben, werden die Vorbereitung nutzen, um uns weiterzuentwickeln, und dann in Paris angreifen."

In der Vorrunde spielen in Paris in beiden Gruppen jeweils sechs Mannschaften im Modus Jeder-gegen-Jeden. Die besten vier Mannschaften einer Vorrundengruppe qualifizieren sich dann für das Viertelfinale, welches wie alle folgenden Partien in Lille ausgetragen wird. Dabei spielen in Überkreuzspielen der Erste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten. Nach dem Halbfinale folgen dann noch die Medaillenpartien.

Vorbereitung beginnt

Die Frauen haben die erste Vorbereitungsphase bereits hinter sich: Zwei Wochen lang lag der Fokus im ersten Lehrgang im bayrischen Oberstaufen besonders auf der Athletik. Nach einer Woche Pause geht es Anfang Juli im Kienbaum weiter mit der Vorbereitung. Dort soll auch der Handball wieder mehr in den Fokus rücken.

» "Toller Startschuss in unseren Sommer": DHB-Frauen beenden erste Vorbereitungsphase

Die Männer starten am 30. Juni in Hennef mit der Vorbereitung auf Paris. Den Rest der Vorbereitung wollen Männer und Frauen im Doppelpack absolvieren. Am 13. Juli treffen in der Dortmunder Westfalenhalle zunächst Deutschlands Frauen auf Brasilien, im Anschluss messen sich die DHB-Herren dann mit Europameister Frankreich.

Ein sogenanntes "Doppel-Drei-Länderturnier" will man vom 19. bis 21. Juli in der Porsche-Arena Stuttgart absolvieren. Ab 19. Juli spielen die deutschen Teams jeweils gegen Ungarn. Einen Tag später kommt es zu einem Vergleich zwischen Ungarn und Japan. Am 21. Juli werden die DHB-Frauen um noch ein zweites Mal gegen Brasilien antreten. Die DHB-Männer bekommen es dann mit Japan zu tun.

Weitere Informationen zu den Olympischen Spielen:

» Fragen und Antworten zum Handball bei Olympia 2024 in Paris

» Diese Teams nehmen am Handball-Turnier bei Olympia 2024 teil

» Spielplan für die Vorrunde des Handball-Turniers der Männer

» Kader: Das sind Deutschlands Spieler für Olympia

» Spielplan für die Vorrunde des Handball-Turniers der Frauen

» Kader: Mit diesen 17 Spielerinnen fährt Deutschland zu Olympia