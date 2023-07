Bald fest im Programm? Deutscher Beachhandball träumt von Olympia

Mit einer Gold- und einer Silbermedaille kehrten die beiden deutschen Beachhandball-Nationalmannschaften Ende Mai von der Europameisterschaft 2023 zurück. Sogar der Traum von Olympia rückt näher.

Während es für die Männer bei der EM das erste Edelmetall seit 19 Jahren war, knüpften die Frauen nahtlos an ihre Gold-Serie der vergangenen zwei Jahre an und verteidigten ihren Titel. Auch abseits des eigenen sportlichen Erfolgs war der Jubel in der deutschen Beachhandball-Szene in diesem Sommer groß: Die Sandvariante wird im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris 2024 präsentiert. So dicht dran am großen Traum war der Beachhandball noch nie - und entsprechend groß ist die Hoffnung.

Speziell die deutschen Frauen sind seit zwei Jahren das Maß aller Dinge im Beachhandball - Europameister 2021 und 2023, Weltmeister 2022, World-Games-Sieger 2022. 36 (!) Pflichtspiele in Serie gewann die Mannschaft von Nationaltrainer Alexander Novakovic, bevor das Team kürzlich bei den European Games in Krakau (Polen) dem Fehlen von sechs Stammspielerinnen Tribut zollen musste und die erste Niederlage seit zweieinhalb Jahren kassierte.

Statt der fünften Goldmedaille in Serie reichte es daher "nur" für die Bronzemedaille. Für Nationaltrainer Novakovic war es dennoch ein "grandioser Erfolg", wie der 39-Jährige angesichts des neu zusammengestellten Teams betonte - zumal der emotionale Wert extrem hoch ist. "Es ist die erste Medaille im Beachhandball, die Olympische Ringe trägt."

Die Olympischen Ringe sind der Traum für Beachhandball-Teams auf der ganzen Welt: Seit über zehn Jahren träumt die Sandvariante, die 2001 erstmals bei den World Games vertreten war, von der Aufnahme ins Programm. Doch die Hoffnungen wurden immer wieder enttäuscht - zuletzt lehnte das Executive Board des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) den Antrag des Handball-Weltverbandes für Paris 2024 ab. "Ich halte die Entscheidung für falsch", ärgerte sich Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes, damals.

Neuer Anlauf für L.A. 2028

Nun nimmt der Beachhandball einen neuen Anlauf für L.A. 2028 - und ist so dicht dran wie noch nie. Vor wenigen Wochen gab der Weltverband IHF bekannt, dass es in Paris eine Präsentation der Sportart geben soll. Geplant ist das Aufeinandertreffen von nationenübergreifenden All-Star-Teams auf der Beachvolleyball-Anlage am Fuße des Eiffelturms kurz vor dem Beginn der Spiele.

"Das ist ein Traum für uns", jubelte Frauen-Nationaltrainer Novakovic und auch Männer-Nationaltrainer Marten Franke zeigte sich begeistert. "Das ist ein wichtiger Schritt, denn es zeigt, dass die Olympia-Bewerbung ernst genommen wird", ist der 28-Jährige überzeugt. "Das gibt uns neue Hoffnung, dass es diesmal eine positive Entscheidung geben wird."

Auch Michelmann ist optimistisch. "Der Beachhandball wird Demonstrationssport bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sein und dort mit Blick auf den Eiffelturm aufspielen zu können, ist großartig", so der Verbandschef. "Es ist für uns die Möglichkeit, die Sportart im Rahmen der Olympischen Spiele einem Millionenpublikum zu präsentieren."

Die World Games als "Sprungbrett"

Abwehrspezialistin: Lucie-Marie Kretzschmar setzt zum Block an. Julia Nikoleit

Ein Schlüssel für diesen Schritt war die Begeisterung, die der Beachhandball seit Jahren bei den World Games - dem Olympia-Äquivalent der nicht-olympischen Sportarten - auslöst. 2013 in Cali (Kolumbien) strömten bereits bis zu 13.000 Zuschauer zu den Spielen und auch bei der letzten Auflage 2022 in Birmingham (USA) überzeugte die Sandvariante. "Beachhandball war bei den World Games eine der herausragenden Sportarten und das ist das Sprungbrett", weiß auch Michelmann. Eine erste Präsentation der Sandvariante, die bereits 2015 in Lausanne vor Vertretern des IOC stattfand, war ein großer Erfolg.

Die offizielle Präsentation in Paris 2024 ist jedoch noch einmal eine Stufe höher anzusiedeln - und entsprechend groß ist die Hoffnung. "Ein Funktionär des Weltverbandes IHF sagte letztes Jahr bei den World Games: 'Wenn eine Sportart so eine Demonstration bei Olympia hatte, ist sie vier Jahre später fast immer volle Sportart gewesen.'", berichtet Novakovic. "Daher hoffe ich natürlich, dass wir für L.A. 2028 diesen letzten riesengroßen Schritt machen können."

Dem schließt sich Michelmann an: "Ich habe die große Hoffnung, dass Beachhandball in L.A. 2028 tatsächlich olympisch sein wird und wir als Deutscher Handballbund die Chance auf vier Medaillen haben werden." Wann genau die Entscheidung fallen wird, ist offen - in der Beachhandball-Szene rechnet man bereits mit diesem Herbst. Umso bitterer ist die überraschende Absage der ursprünglich für August geplanten ANOC World Beach Games, die noch einmal ein Schaufenster für die Sandvariante geboten hätten.

Beste Beach-EM der DHB-Historie

Ohne die World Beach Games ist das Wettkampfjahr der deutschen Nationalmannschaften vorzeitig beendet - mit Gold (Frauen) und Silber (Männer) bei der Europameisterschaft sowie der eingangs erwähnten Bronzemedaille der Frauen bei den European Games. "Es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir immer wieder eine Medaille mit nach Hause bringen", betonte Novakovic.

Wir haben ein unglaubliches Vertrauen in uns und unsere Stärken. Katharina Filter

Der Medaillen-Doppelpack im Sand von Nazare bescherte dem DHB das beste Abschneiden bei einer Beachhandball-Europameisterschaft in der Historie. "Das ist das Beste, was Beachhandball-Deutschland passierten konnte", hatte Abwehrspezialistin Lucie-Marie Kretzschmar bereits nach dem doppelten Finaleinzug gejubelt - und es gab niemanden im deutscher Lager, der ihr widersprochen hätte.

Die bereits als Titelverteidiger angetretene Frauen-Nationalmannschaft stürmte mit einem eindrucksvollen Selbstvertrauen durch das Turnier und war einfach nicht zu stoppen. Das 2:1 (18:20, 20:14, 7:4) im Finale gegen die Niederlande bescherte dem Team von Novakovic die Titelverteidigung. "Wir haben ein unglaubliches Vertrauen in uns und unsere Stärken", nannte Torhüterin Katharina Filter, die auch in der Halle das Trikot des Deutschen Handballbundes trägt, den entscheidenden Faktor für den Triumph.

"Dieser Mannschaft gehört die Zukunft"

Die Männer verpassten zwar den ganz großen Wurf knapp, steigerten sich aber enorm. Nach dem zwölften Platz bei der EM vor zwei Jahren meldete sich das Team von Nationaltrainer Franke bei diesem Turnier in der europäischen Spitze zurück, buchte das Ticket für die Weltmeisterschaft 2024 souverän und warf auf dem Weg ins Finale Weltmeister Kroatien (Viertelfinale) und Titelverteidiger Dänemark (Halbfinale) aus dem Turnier.

Im Finale gegen Ungarn konnte die deutsche Auswahl beim 0:2 (16:20, 18:20) allerdings nicht an ihre vorherigen Leistungen anknüpfen. "Man muss leider sagen, dass wir das Finale zurecht verloren haben", hielt Franke fest. "Wir haben noch viel zu lernen, aber ich bin dennoch unfassbar stolz auf die Jungs. Dieser Mannschaft gehört die Zukunft." Ebenso wie bei der Frauen-Nationalmannschaft sind auch bei den Männern viele Leistungsträger erst Anfang 20 oder sogar noch jünger - bei den Olympischen Spielen in L.A. 2028 wären sie im besten Alter, um sich den Traum von der nächsten Medaille mit Olympischen Ringen zu erfüllen.