Bald-Boss Schäfer: "Unser Anspruch ist es, unter der Woche nicht auf der Couch zu sitzen"

Die positive sportliche Entwicklung und die noch nicht wirklich in die Gänge gekommene Transferperiode lassen es zu: Marcel Schäfer, Sportdirektor und künftiger Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, wirkt gelöst in den Tagen von Portugal. Zu diversen Themen bezieht er dennoch Stellung.

Aus dem Wolfsburger Trainingslager in Almancil (Portugal) berichtet Thomas Hiete

So ganz ohne Ball geht es dann doch noch nicht. Zwar sagt Marcel Schäfer, dass es ihm immer leichter falle, nicht mehr Fußballprofi, sondern Sportdirektor und bald Geschäftsführer zu sein, und doch kitzelt es manchmal noch im Fuß. Beim Lattenschießen mit Jerome Roussillon und Yannick Gerhardt auf dem sattgrünen Trainingsplatz in Almancil ist der 38-Jährige dann doch wieder in seinem Element. Vielmehr aber kümmert er sich nun schon seit viereinhalb Jahren um das große Ganze beim VfL Wolfsburg. Am Rande des Trainings sprach der Manager über …

… mögliche Zugänge: Hier und da sieht man den Sportdirektor telefonieren, Transferhektik ist aber nicht zu vernehmen. "Der Transfermarkt ist für uns im Moment sehr ruhig", sagt Schäfer, "wahrscheinlich wird für uns nicht so viel Bewegung reinkommen." Die Augen halten die Wolfsburger bekanntermaßen im Bereich des Linksverteidigers offen, weil dort Jerome Roussillon im Sommer den Klub mit Ablauf seines Vertrages verlassen wird und Paulo Otavios Arbeitspapier ebenfalls endet. Bei dem Brasilianer ist der VfL um eine Verlängerung bemüht. Auch ein linker Innenverteidiger könnte kommen. "Aktuell aber", sagt Schäfer, "ist keine Position ein absolutes Muss."

… mögliche Abgänge: Auch hier verhält es sich noch ruhig, obwohl Spieler wie Luca Waldschmidt, Maximilian Philipp, Josip Brekalo oder Roussillon Bescheid wissen, dass sie bei einem entsprechenden Angebot gehen könnten. "Es gibt gar nichts, womit wir uns im Moment beschäftigen müssen", betont Schäfer. In den Fällen Waldschmidt und Philipp, die in der Hinserie kaum zum Einsatz kamen, erklärt er: "Dass wir mit der sportlichen Komponente nicht ganz zufrieden sein können, das ist ganz normal. Das sind die Jungs aber auch nicht. Aber da liegt nichts auf dem Tisch, wir arbeiten mit ihnen, sie sind bemüht." Das Interesse des VfB Stuttgart an Josuha Guilavogui sei bei ihm zu keinem Zeitpunkt offiziell geworden, gleichwohl habe er mit Stuttgarts neuem Sportchef Fabian Wohlgemuth telefoniert. Aus finanziellen Gründen dürfte ein Transfer aber kaum zustande kommen.

… Josip Brekalo: Krankheitsbedingt verpasste der Kroate die erste Trainingswoche des Jahres, obendrein will er den VfL unbedingt verlassen. Jedoch mangelt es weiterhin an einem Angebot. "Leider hat es Josip über die Weihnachtsfeiertage ein bisschen umgehauen", sagt der Sportdirektor und erläutert den Fahrplan mit dem 24-Jährigen, der sich noch in Zagreb aufhält: "Wenn, dann kommt er erst mal nach Wolfsburg und wird die medizinischen Checks, die internistischen Untersuchungen machen. Ich denke aber, dass er im Laufe der nächsten Woche hier aufschlagen wird." Dabei will Brekalo - eigentlich wie immer - weg. "Im Moment", so Schäfer, "ist er Spieler von uns. Und dann planen wir mit ihm." Gleichwohl räumt er ein: "Dass er mit seiner Situation nicht zufrieden ist und wir in Gänze auch nicht zufrieden sind, das liegt auf der Hand."

… die Testspiele: Bislang geht der VfL, vor der WM-Pause in neun Pflichtspielen ungeschlagen, auch ohne Niederlage durch die Vorbereitung. Remis gegen Nordsjaelland (1:1) und Brentford (2:2) im Dezember, am Freitag gab’s in Portugal einen 3:2-Sieg gegen Hoffenheim. "Auch wenn es nur Testspiele sind", sagt Schäfer, "Siege sind immer wichtig, Siege sind Lebensqualität." Dass es gegen die TSG bisweilen hitzig zuging, wertet der Sportdirektor positiv. "Das zeigt, wie heiß unsere Jungs sind und auch im Testspiel alles dafür tun, um als Sieger vom Platz zu gehen." Trotz des Erfolges habe es aber auch noch ein paar Dinge gegeben, "die uns nicht so gut gefallen haben, fußballerisch hätten wir uns das eine oder andere noch gewünscht".

… die Ziele: Als Siebter ist der VfL in die WM-Pause gegangen, Trainer Niko Kovac unterstreicht: "Europa ist das, was wir wollen." Sieht das Schäfer genauso? "Unsere Ziele bleiben unverändert. Wir haben in den letzten Wochen eine Mannschaft gesehen, die unsere DNA widerspiegelt, die aber auch fußballerisch zulegen kann und muss." Weniger gute Spiele, die der VfL zu Saisonbeginn noch nicht erfolgreich bestritten hatte, führten hintenraus zu Siegen. "Wir haben eine Mannschaft, die topfit ist. Und wir haben eine breitere Brust bekommen. Wir haben gelernt, besser mit schwächeren Phasen innerhalb eines Spiels umzugehen." Ob das alles zurück ins internationale Geschäft führt, wird sich zeigen. "Unser Anspruch und unser Bestreben beim VfL ist es, dass wir unter der Woche nicht auf der Coach sitzen, sondern selber aktiv sind. Aber wir wissen auch, wie schwer der Wettbewerb um die internationalen Plätze ist."

… den baldigen Wechsel auf den Geschäftsführerposten: Am 1. Februar übernimmt Schäfer den Posten des ausscheidenden Jörg Schmadtke, der am Montag aus dem Trainingslager wieder abreist. Einen abschließenden Crashkurs benötigt Schäfer dieser Tage nicht mehr. "Ich bin Jörg dankbar für die viereinhalb Jahre, er hatte es sich auf die Agenda geschrieben, mich zu entwickeln, zu fördern und zu fordern." Nun ist Schäfer startklar für den nächsten Schritt: "Ich fühle mich vorbereitet und bin stolz, bei dem Klub, bei dem ich vor 15 Jahren gestartet bin, jetzt in die Verantwortung zu gehen. Ich bin überzeugt, dass wir den Weg, den wir zusammen mit Jörg eingeschlagen haben, fortführen." Auf den Posten von Schäfer rückt Anfang Februar dann Ex-VfL-Spieler Sebastian Schindzielorz, zuletzt Geschäftsführer in Bochum. "Er kennt noch den einen oder anderen im Klub, er braucht wahrscheinlich auch das Navi nicht einzuschalten, wenn er durch Wolfsburg fährt." Schäfer steht in Kontakt zu dem 43-Jährigen, betont aber: "Was die aktuelle Transferperiode betrifft, da ist er nicht involviert. Da haben wir eine strikte Trennung vereinbart."