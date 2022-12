"Balance zwischen Realismus und Fantasie": Knappmann übernimmt beim FC Kray

Der FC Kray hat einen neuen Trainer. Kurz vor der Winterpause hat der kriselnde Oberligist mit Ex-Profi Christian Knappmann ein bekanntes Gesicht auf dem Posten des Cheftrainers installiert. Bei 13 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer soll der 41-Jährige das Ruder noch einmal herumreißen.

Mit schlappen elf Zählern aus 18 Partien spielt der FC Kray bislang eine mehr als enttäuschende Saison in der Oberliga Niederrhein. Bei 13 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer sah sich die Vereinsführung nun gezwungen, neue Impulse zu setzten, um den drohenden Abstieg vielleicht doch noch einmal zu verhindern. Mit Christian Knappmann hat der FCK nun ein Mentalitätsmonster an der Seitenlinie installiert, das die trübe Gemütslage im Osten von Essen wieder aufhellen soll.

mehr zur oberliga niederrhein Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Knappmann, der fußballerisch unter anderem in der Jugend von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde, blickt auf eine bewegte Karriere im Seniorenfußball zurück und spielte für verschiedene höherklassige Vereine, wie z. B. Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund, RW Ahlen, KFC Uerdingen und den Wuppertaler SV. Er absolvierte 50 Partien in der 3. Liga (fünf Tore), 231 Spiele in der Regionalliga, in denen ihm 87 Tore gelangen und lief 53-mal in der Oberliga auf (26 Tore). In den Spielzeiten 2009/2010 und 2011/2012 wurde er dazu jeweils Torschützenkönig in der Regionalliga.

Nach seiner aktiven Zeit war er bei Westfalia Herne ab 2014 zuerst als Nachwuchskoordinator tätig, ehe er 2015 die U 19 von Herne als Trainer betreute. In den folgenden Jahren war er als Cheftrainer für die 1. Mannschaft von Westfalia Herne verantwortlich, ehe es ihn im Sommer 2022 zu Landesligist DJK BW Mintard zog. Nun ist er in der KrayArena und soll, gemeinsam mit Co-Trainer Matthias Walter, Torwarttrainer Ralf Schiessl und dem Team versuchen, den sportlichen Turnaround zu schaffen.

Knappmann ohne falsche Hoffnung

Bei der großen Punkte-Hypothek des FCK wahrlich kein leichtes Unterfangen. Trotzdem freut sich der neue Mann an der Seitenlinie auf die Herausforderung. "Ich freue mich ungemein, dass ich beim FC Kray wieder die Möglichkeit bekomme, in der Oberliga zu arbeiten", so Knappmann nach seiner Vertragsunterzeichnung. "Sicherlich ist die Oberliga noch einmal eine andere Herausforderung als die Landesliga, und ich werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Ich hatte bereits als aktiver Spieler einige, auch emotionale Berührungspunkte mit dem FC Kray und werde nun die sportlichen Geschicke beim FCK als Trainer leiten. Die Zielsetzung ist, dass wir die Balance finden müssen, zwischen Realismus und Fantasie, denn man muss bei aktuell 13 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer klar sehen, dass wir mit anderthalb Beinen in der Landesliga stehen. Wir wollen gemeinsam eine Mannschaft entwickeln, die in der Lage ist, in beiden Ligen zu bestehen. Ich bin nicht so blauäugig und definiere die Zusammenarbeit mit dem FC Kray über die noch ausstehenden 22 Spiele mit dem Ziel Klassenerhalt, sondern sehe die Zusammenarbeit viel mehr langfristig und perspektivisch."