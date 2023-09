Baku widerspricht: "Ich war nicht im Büro von Marcel Schäfer"

Transfergerüchte, Beraterwechsel, DFB-Elf: Es gibt aktuell einige Themen für Ridle Baku, der sich gegenüber dem kicker äußert.

Als die deutsche Nationalmannschaft letztmals in Wolfsburg ein Länderspiel absolvierte, war Ridle Baku noch mittendrin. Im November 2021 erzielte der VfL-Verteidiger beim 9:0 gegen Liechtenstein sogar seinen ersten Länderspieltreffer - ein traumhafter Schlenzer ins lange Eck. Nun bereitet sich die DFB-Auswahl erneut in Wolfsburg auf das Duell mit Japan am Samstag vor, Baku spielt im Kader von Bundestrainer Hansi Flick aktuell aber keine Rolle mehr. Der 25-Jährige trainiert lediglich einen Flugball entfernt mit den VfL-Kollegen. Und spricht über diverse Themen rund um seine Person. Baku über …

… die Nationalmannschaft: Vier Länderspiele hat er absolviert, am 14. November 2021 in Armenien (4:1) war er letztmals dabei. Zu schwankend waren seither seine Leistungen in Wolfsburg. Und genau die sind es auch, worauf er den Fokus legt - um perspektivisch wieder eine Chance zu haben beim DFB. "Entscheidend ist, dass wir hier in Wolfsburg eine gute Saison spielen und ich hoffentlich meinen Teil dazu beitragen kann", sagt Baku. "Das ist das Einzige, was ich beeinflussen kann. Also konzentriere ich mich zu 100 Prozent darauf."

"Ich fühle mich wohl in Wolfsburg und will mit dem VfL etwas erreichen"

… seinen vermeintlichen Wechselwunsch: Dass Baku einem Wechsel zu einem Klub, der einen Karriereschritt für ihn bedeutet hätte, offen gegenüberstand, galt in Wolfsburg als offenes Geheimnis. Dass er zuletzt beim Geschäftsführer explizit um seine Freigabe gebeten habe, wie teilweise berichtet wurde, dementiert der Spieler, der bis 2025 beim VfL unter Vertrag steht, aber energisch. "Ich war kurz vor Transferschluss nicht im Büro von Marcel Schäfer, um mit ihm zu sprechen." Auch der VfL-Boss widersprach derartigen Berichten. Zu etwaigen Wechselgerüchten mag sich Baku hingegen nicht äußern. "Ich habe solche Dinge in der Vergangenheit nicht kommentiert - und werde es auch jetzt nicht tun. Ich kann nur sagen: Ich fühle mich wohl in Wolfsburg und will mit dem VfL etwas erreichen."

"Ich versuche immer, alles zu optimieren, das ist ein laufender Prozess"

… seinen erneuten Beraterwechsel: Vor einem Jahr hatte Baku seine Agentur Aka Global um den Berater Arthur Beck, der 2020 den Wechsel von Mainz nach Wolfsburg begleitet hatte, verlassen, um sich Roger Wittmanns Rogon anzuschließen. Kurze Zeit später kehrte Baku zurück zu Beck und gehört neuerdings "Sports 360" um Volker Struth an. Was ist der Grund? "Ich versuche immer, alles zu optimieren, das ist ein laufender Prozess", erklärt Baku. "Egal, ob es um Bereiche wie Ernährung, Regeneration, Fitness oder andere Themen geht." Zum Beispiel Klubwechsel …