Baku und die Buch-Inspiration: "Ich will dauerhaft Nationalspieler sein"

In guter Form hat sich Ridle Baku in die lange Winterpause verabschiedet und will direkt wieder daran anknüpfen. Das Ziel des Wolfsburgers: Europa und die Nationalmannschaft.

Ridle Baku präsentierte sich vor der WM-Pause in guter Form - und will mit Hilfe eines Buchs an diese anknüpfen. IMAGO/regios24

Aus dem Wolfsburger Trainingslager in Almancil (Portugal) berichtet Thomas Hiete

Acht Tage Trainingslager können lang sein, erst recht, wenn Niko Kovac seine körperlichen Impulse bereits gesetzt hat und nun einigermaßen dosiert auf den Re-Start in der Bundesliga am 21. Januar gegen den SC Freiburg hinarbeitet. Es bleibt also ein bisschen Zeit für andere Dinge. Ridle Baku sitzt dann nicht nur den ganzen Tag vor der Playstation oder guckt Serien, er liest auch.

NBA-Legenden als Inspiration

Im Portugal-Gepäck dabei: "Kompromisslos - Wie Du Deine Leistungsgrenzen nach hinten verschiebst und die elementaren Grundsätze erlernst, um unaufhaltbar zu werden". Ein Buch von Tim Grover, der mit Basketballgrößen wie Michael Jordan und Kobe Bryant zusammengearbeitet hat. "Ich ziehe da Dinge für mich raus", erzählt Baku. "Ich finde es wichtig, immer wieder neue Sachen in das Spiel und die Persönlichkeit hineinzubringen."

Wenngleich sich das, was Baku zum Ende des alten Jahres zeigte, durchaus sehen lassen konnte. Die WM-Pause kam für ihn wie die Mannschaft eigentlich unpassend. Der VfL Wolfsburg wurde zumindest vorerst nach vier Siegen in Serie durch den Ligastopp gebremst, und auch der Rechtsverteidiger war gerade so richtig in Schwung gekommen. In den letzten vier Partien vor der Unterbrechung traf er dreimal. "Ich war gut in Form", bedauert Baku, aber: "Ich habe die Pause genutzt, um da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe." Im Test gegen Hoffenheim (3:2) bereitete er direkt wieder einen Treffer vor. "Es ist wichtig, auch als Außenverteidiger Scorerpunkte zu liefern. Das kann ich, das ist meine Stärke", sagt er und kündigt mit Blick auf den Start gegen Freiburg an: "Ich bin bereit."

Hätte ich früher angefangen, Leistung zu bringen, wäre ich vielleicht dabei gewesen. Ridle Baku über seine ausgebliebene WM-Nominierung

Das wäre er auch für die WM in Katar gewesen, Bundestrainer Hansi Flick, der ihn telefonisch informiert hatte, verzichtete jedoch auf den Wolfsburger. Ärgerlich für diesen, aber irgendwie auch verständlich. "Ich war schon ein bisschen verärgert, dass ich zu spät angefangen habe, Leistung zu bringen", gibt Baku selbstkritisch zu. "Hätte ich früher angefangen, wäre ich vielleicht dabei gewesen." So habe er als Fan vor dem Fernseher gesessen. Mit dem Wunsch, künftig wieder dabei zu sein im Nationalteam. "Ich hoffe, dass die Tür wieder aufgeht. Ich will dauerhaft Nationalspieler sein."

Dazu bedürfe es auch des Mannschaftserfolges, schließlich, so Baku, könne auch der Einzelne nicht so glänzen, wenn es für das Team nicht läuft. Das tut es aber mittlerweile beim VfL, und daran will Baku nach der langen Pause anknüpfen. "Es sind nur zwei Punkte bis Platz 6, darauf sollten wir die Blicke richten", unterstreicht der 24-Jährige das Wolfsburger Europa-Ziel.

Die vergangene Spielzeit und auch der Saisonstart waren da nicht ganz nach seinem Geschmack. "Abstiegskampf macht keinen Spaß. Ich muss mir auch an die eigene Nase fassen, ich habe auch keine Weltklasseleistungen gebracht. Zukünftig will ich mit dem VfL auf den internationalen Plätzen stehen." Und selbst unaufhaltbar werden, so wie es Tom Grover in seinem Buch beschreibt.