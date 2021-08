Bakkers rasantes Ping-Pong-Spiel

Sein Heimdebüt war genauso begeisternd wie der gesamte Auftritt der Werkself. Beim 4:0-Sieg gegen Gladbach beeindruckte Mitchel Bakker mit zwei Scorerpunkten, obwohl er sich erst auf das völlig neue Spiel in der Bundesliga einstellen muss.

Vorbereiter und Vollstrecker: Auch Moussa Diaby profitierte von Mitchel Bakkers gelungenem Auftritt. AFP via Getty Images

Ob auch Mitchel Bakker das 1:0 gegen Mönchengladbach wirklich als sein erstes Bundesligator für sich verbuchen wird, bleibt abzuwarten. Sein 20-Meter-Schuss war in der 3. Minute vom Pfosten zurück und ans Bein von Gladbachs Torhüter Yann Sommer geprallt, ehe er den Weg ins Tor fand. Und bevor die DFL am Sonntagnachmittag entschied, dass der Treffer dem Leverkusener zugeschrieben wird, hatte dieser erklärt: "Das war nicht mein Tor, aber es war ein guter Schuss." Die DFL sieht es anders.

Keine Diskussionen dürfte es hingegen darüber geben, dass Bayer gegen die Borussia eine starke Leistung abgeliefert hat. "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht", erklärte Bakker direkt nach der Partie bei Sky, "jeder im Stadion hat es genossen und wir haben es auf dem Platz genossen. Ich glaube, das hat jeder gesehen."

Bakker an zwei weiteren Toren beteiligt

Bakker begeisterte mit seinen wuchtigen, dynamischen Vorstößen. Das 3:0 leitete er erst per Pass ein, um dann nach einem Sprint über den halben Platz die Flanke auf den Torschützen Moussa Diaby zu schlagen. Beim 4:0 fand er per gezielter Halbfeldflanke Florian Wirtz auf der anderen Seite des Strafraums, der für Nadiem Amiri perfekt auflegte.

Bakkers starke Physis und seine guten Flanken waren ein entscheidender Faktor. Doch auch wenn Vieles von außen wie selbstverständlich aussah, war es für den niederländischen U-21-Nationalspieler, der allerdings auch einen Strafstoß verursachte, trotz allen Genusses auch harte Arbeit.

Bundesliga? "Es ist hart für mich"

Schließlich sind die Voraussetzungen bei Bayer und in der Bundesliga ganz andere als in der Ligue 1, wo er für PSG spielte. "In Paris hatten wir die meiste Zeit den Ball. Hier ist es ganz anders. Hier ist das Spiel wie Ping-Pong. Du musst rennen und wieder zurückrennen. Es ist hart für mich. Ich muss entscheiden, wann ich mitgehe und wann nicht", erklärte Bakker, "diesmal habe ich es sehr gut entschieden." Und auch das dürfte unstrittig sein.